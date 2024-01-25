‘Akşener 2 AKP’li eski bakanla görüştükten sonra çok değişti’

Toplantıdan hemen sonra enteresan dönüşümler yaşandı. Mesela 26 Ağustos’ta Afyonkarahisar’a dönün. Ben oradaydım ve yerel dinamiklerde iş birliği yapılacağı söylendi. 2 gün sonra sayın Fatih Altaylı’nın programında yaptığı açıklamalara tamamen şoke oldum.





İYİ Parti lideri Meral Akşener’in 14 ve 28 Mayıs seçimlerindeki yenilgiden sonra ittifak yaptığı muhalefete kapılarını tamamen kapattı.Geçtiğimiz ay yapılan İYİ Parti Genel İdare Kurulu’nda (GİK), yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla katılma kararı alındı.Akşener’in tavrından rahatsız olan parti kurucuları dahil onlarca önemi isim partiden bir bir istifa etti.Geçtiğimiz günlerde parti grubuyla birlikte istifasını açıklayan eski İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, bu gelişmelere açıklık getiren bir konuşma yaptı.Eski İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan da, İstanbul il yönetiminin talebi doğrultusunda parti grubuyla birlikte İYİ Parti’den istifa ederken, anlaşmazlığın arkasında yerel seçimlerde ittifak düşüncesinin reddedilişinin yattığı belirtilmişti.Özkan, Halk TV’de katıldığı programda İYİ Parti’nin iş birliği tekliflerini reddetmesine neden olduğunu düşündüğü görüşme hakkında detay vererek, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Ankara’da bulunan Togo Kuleleri’nde eski AKP’li iki isimle yaptığı görüşmeden sonra 180 derece dönüşüm yaşadığını iddia etti.İşte Özkan’ın yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:“Çok üzerinde durulmadı ama ben söylemek isterim. Sayın Meral Akşener’in, Togo Kuleleri’ndeki AKP’li Cemil Çiçek ve Abdulkadir Aksu ile yaptığı görüşmeleri inceleyin.Şimdi o Togo Kuleleri biliyorsunuz mahkeme tarafından yıkılma kararı verilmiş kulelerdir. Muhalefette bulunan bir siyasi partinin genel başkanının, orada iki tane AKP’li eski bakanla ne görüştüğünü merak ediyorum. Benim kafam buradaki görüşmeye takılmış durumda.Muhalefette iş birliğine bütün kapıları kapatır bir hale döndü. Orada ne olduğunu çözemedik ve biz de tabii ki komplo teorisyeni olduk. Biz bu dönüşümü seçmene de anlatamıyoruz. Ne oldu diye soruyor insanlar. Çünkü bu yerel seçimler çok önemli. Bizim seçmenimiz bunu görüyor ve bu ülkede mahkeme salonlarında ‘şeriat’ çığlıkları atıldı. Yılın ilk günü hilafet bayraklarıyla dolaşıldı. Ben çok iyi Arapça bilirim. Bunun siyah olan sembollü şeklini IŞİD kullanıyor. Çok enteresan şeyler.Ülkede eğer yeni bir sisteme geçilebilecekse, 2028’in hazırlığı için muhalefet bu seçimi kazanmalı.”