Samanyolu Haber /Gündem / Polis doğumhane kapısında nöbette /26 Ekim 2019 16:08

Polis doğumhane kapısında nöbette

Hamile kadınlara yönelik doğumhane kapısındaki polis baskısı devam ediyor. Adres bu sefer Uşak oldu. Özel Öztan Hastanesi’nde doğum için bekleyen Elif Yenice’nin kapısında polisler bekliyor.

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Hakkında gözaltı kararı olan Yenice, doğum yaptıktan sonra yeni doğan bebeği ile cezaevine gönderilme tehlikesi yaşıyor. Yenice’nin 3 yaşında bir oğlu da bulunuyor. Yasal düzenlemeler, hamile ve doğum yapan kadınların gözaltına alınmasını ya da tutuklanmasını engelliyor. Fakat buna rağmen polisin bekleyişi devam ediyor.
 
“Kaçma şüphesi olmayan bir kadına bu baskı neden?”

Bu durumu gündeme getiren CHP’li vekil Sezgin Tanrıkulu, “Yine doğum yapmak üzere hastaneye yatan ve gözaltına alınmak istenen hamile bir kadın. Uşak Özel Öztan Hastanesi’nde gözaltına alınması için ameliyathanenin kapısında erkek polisler bekliyor.


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