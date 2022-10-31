Samanyolu Haber /Dünya / Polonya 3 nükleer enerji santrali inşa edecek /31 Ekim 2022 13:33

Polonya 3 nükleer enerji santrali inşa edecek

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin nükleer enerji programı kapsamında toplam 6 reaktöre sahip 3 nükleer santral inşa edeceğini söyledi.

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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin nükleer enerji programı kapsamında toplam 6 reaktöre sahip 3 nükleer santral inşa edeceğini söyledi.

Polonya Haber Ajansına (PAP) göre, Morawiecki enerji güvenliği için nükleerin önemli olduğunu ifade etti.

Morawiecki, nükleer santrallerin ülkenin piyasa ve borsadan bağımsız olmasını sağlayacağını belirterek, “Toplam 6 reaktöre sahip 3 nükleer santral inşa edeceğiz” dedi.

‘İSTİKRARLI ENERJİYE İHTİYACIMIZ VAR’

Nükleer enerjiye yapılan yatırımın Polonya’nın yenilenebilir enerji kaynakları geliştirmeyeceği anlamına gelmediğini aktaran Morawiecki, “Ancak bugün kömürle sağlanan istikrarlı enerjiye ihtiyacımız var” ifadesini kullandı.

Polonya’nın ilk nükleer santralinin, ABD merkezli nükleer enerji şirketi Westinghouse Electric Company tarafından inşa edileceği 28 Ekim’de duyurulmuştu.

İnşasına 2026’da başlanacak nükleer santralde ilk reaktörün 2033’te faaliyete geçmesi bekleniyor.
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