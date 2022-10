[Abdullah Aymaz] Yargısız infazın sembol ismi kitaplaştırıldı

Türkiye’de 15 Temmuz 2016’daki sözde darbe girişimi soruşturmasında göz altına alınan ve 13 gün boyunca sistematik işkenceye maruz bırakılan KHK’lı öğretmen Gökhan Açıkkollu’nun hayatı kitaplaştırıldı. 23 Temmuz gece yarısı darp edilerek göz altına alınan panik atak ve ağır şeker hastası Açıkkollu, 5 Ağustos’ta işkenceye bağlı kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirmişti.





AİLESİNİN HUKUK ARAYIŞI DEVAM EDİYOR





Vefat ettiği sırada daha emniyet ifadesi bile alınmamış olan tarih öğretmeni Açıkkolu’nun cenazesi hainler mezarlığına gömülmek istenmiş, ardından İstanbul’a defnedilmesine izin verilmemişti. Eşinin memleketi Konya’ya götürülmek istenen KHK’lı öğretmen için tabut ve cenaze aracı da verilmeyince, aile naaşı kendi imkanlarıyla taşımışlardı. Konya’da da mezar yeri kazmak için kepçe verilmemesi, cenaze namazının imam tarafından kıldırılmaması gibi zulümlerle karşılaşan ailenin hukuk arayışı devam ediyor.





Adli Tıp Uzmanı Şebnem Korur Fidancı imzalı rapora göre öğretmen Gökhan Açıkkollu, işkence ve ilaçlarına erişimin engellenmesi gibi nedenlerden dolayı kalp krizi geçirdi. Vefatının ardından ailesi işkencecilerden şikayetçi olmuş ancak savcılık ‘kovuşturmaya gerek yoktur’ kararı vererek soruşturmayı kapatmıştı.





Aradan geçen 6 seneye rağmen KHK’lı öğretmen Gökhan Açıkkollu’nun katilleri hukuk önüne çıkartılmadı ve herhangi bir ceza almadı.





İKİ SENELİK BİR ÇALIŞMA



Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlallerini, hukuksuz yargılamaları ve işkence iddialarını araştırıp uluslararası komuoyuyla paylaşmayı misyon edinmiş sivil toplum kuruluşu AST (Advocates of Silenced Turkey), 15 Temmuz sonrası Türkiye’de gerçekleştirilen yargısız infazların sembol ismi Gökhan Açıkkollu’nun hayatını ‘Mina Leyla ile’ kaleme aldı.







KHK’lı merhum öğretmenin eşi Tülay Açıkkollu ile birlikte yürütülen iki senelik titiz çalışmanın sonuna gelindi. Yaşanan sürecin tüm delil ve raporlarıyla gözler önüne serildiği duygu yüklü kitap temmuz ayında Amazon ve Google üzerinden Türkçe ve İngilizce olarak yayınlandı.





Türkçe kitap linki: https://books.google.com/books?id=Bph-EAAAQBAJ





Amazon linki: The Life and Legacy of Gokhan Acikkollu: A Teacher Tortured to Death https://a.co/d/5d4tmGZ