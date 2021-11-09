Polonya - Belarus sınırında göçmen krizi derinleşiyor

Polonya - Belarus sınırındaki Bruzgi sınır kapısına doğru dört şeritli otoban üzerinde trafiği de engelleyerek hareket eden kaçak göçmenlerin sınıra yaklaşmaları üzerine Polonya sınır güvenlik kuvvetleri alarma geçirildi.

Polonya hükümeti 30 bin kişilik bir özel kuvveti de Belarus sınırına yönlendirdi.

Öğle saatlerinde olağanüstü göçmen kriz toplantısı sonrası yapılan hükümet açıklamasında Polonya'nın sınırlarını korumaya kararlı olduğu; göçmenlerin sınır kapılarını zorlaması durumunda olayların büyüyeceği ve istenmeyen gelişmelerin meydana gelebileceği vurgulandı.

Bu açıklamayla aynı saatlerde Polonya hükümeti Belarus sınırına takviye askeri kuvvetler de gönderdi.



Polonya başbakanı Morawieczki "Polonya sınırı sadece haritada bir çizgi değildir, bu sınırı korumak için milyonlarca Polonyalı hayatını vermiştir. Bu kararlılığı sürdüreceğiz, sınırdan kimse izinsiz geçemeyecek" dedi.





Polonya'nın yanı sıra Litvanya hükümeti de kaçak göçmenlerin ülkeye girişini engellemek için alınması gereken önlemlerin masaya yatırıldığı olağanüstü bir toplantı yaptı.





Kaçak göçmenler neden Belarus'u tercih ediyor?

Son aylarda aslında Orta Doğu ve Afganistan kökenli göçmenlerin rotalarını Asya'ya çevirdikleri, Rusya, Türkiye ve Belarus üzerinden Avrupa Birliği'ne girmeyi deneyecekleri üzerine haberler yayınlanıyordu.





Haftalardır Belarus - Polonya sınırındaki ormanlık alanlarda kamp yapan göçmenlerin kış öncesi harekete geçmeleri bekleniyordu.





Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin sınırlarından girmeye çalışan kaçak göçmenlerin İtalya ya da Türkiye -Yunanistan sınırı yerine Belarus'u tercih etmelerinin gerisinde, bu ülkenin Türkiye de dahil pek çok ülkeyle vize sorununun olmamasının yanı sıra Belarus lideri Lukaşenko'nun Avrupa Birliği ile yaşadığı gerginliklerin ardından AB'yi zor durumda bırakmaya yönelik politikasının olduğu biliniyor.





Lukaşenko'nun Belarus'taki otokratik koşulları eleştiren ve yaptırım uygulayan Avrupa Birliği'ni zor durumda bırakmak için "mülteci kartını" oynamaya karar verdiği de bir sır değil.





Bugün Polonya'ya doğru harekete geçen binlerce mülteciye -haber ajanslarının geçtiği görüntülerden de rahatça izlenebileceği gibi- silahlı Belarus ordusu askerleri eşlik etti.





Bazı haber ajanslarına göre mültecilerin sınır bölgelerine taşınması da Belarus askeri araçlarıyla sağlandı.





Avrupa Birliği nasıl önlemler alıyor?

Avrupa Birliği mültecilerin denetimsiz bir şekilde topraklarına girmesine izin vermiyor.





Polonya, Avrupa Birliği'nin de maddi desteğiyle son haftalarda Belarus sınırına dikenli tel örgüler çekti.





Benzer önlemler Litvanya tarafından da alındı. Litvanya - Belarus sınırının önemli bir kısmı duvarlarla çevrildi.