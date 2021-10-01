Samanyolu Haber /Dünya / Polonya’da OHAL 60 gün daha sürecek /01 Ekim 2021 19:41

Polonya’da OHAL 60 gün daha sürecek

Polonya'da Belarus sınırındaki 183 yerleşim yerini kapsayan OHAL uygulaması 60 gün daha uzatıldı.Polonya parlamentosu, son dönemde kaçak göçmen sayısında artışın yaşandığı ülkenin doğusundaki Belarus sınırına yakın bölgede geçen ay ilan edilen OHAL’in 60 gün daha uzatılmasını kararlaştırdı.

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Parlamentoda dün gece yapılan oylamada 237 milletvekili OHAL’in uzatılması yönünde oy kullanırken, 179 milletvekili de karşı oy kullandı. Oylamada 31 milletvekili de çekimser yönde oy kullandı.

İktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS), Nasyonalist Parti Konfederacja ile Kukiz’15 hareketi OHAL’in uzatılmasını desteklerken, ana muhalefet partisi Vatandaş Platformu (Platforma Obywatelska), Sol Parti (Lewica) ve Polska 2050 partisi karşı oy kullanan partiler oldu. Polonya Halk Cephesi (PSL), Anlaşma Partisi (Porozumienie) vekilleri ise çekimser oy kullandı.

YAŞAYAN YA DA ÇALIŞAN GİREBİLİYOR

Polonya’nın doğusundaki Lubusz ve Podlaski bölgelerindeki 183 yerleşim yerinde 2 Eylül tarihinde 30 günlüğüne ilan edilen OHAL kapsamında her türlü toplantı, yürüyüş, kitlesel etkinlik düzenlenmesi yasaklanmıştı. Kolluk kuvvetlerine belirli mekan ve bölgelerde belirli saatlerde bulunmayı yasaklama yetkisi verilirken, OHAL’in kapsadığı bölgelere ise yalnızca bu bölgelerde yaşayan ya da çalışan vatandaşların girişine izin veriliyordu. Ayrıca bu bölgedeki vatandaşların ateşli silah ve mühimmat taşımasına da sınırlama getirilmişti.

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