Polonya ile Almanya arasındaki kriz derinleşiyor

Gözlemciler ve çevre aktivistleri, yetersiz depolama ve arıtmanın yanı sıra yasa dışı atık yükünün Polonya'da büyük bir sorun haline geldiği uyarısında bulunuyor.



Polonya'daki bir çöp depolama sahasında çıkan yangın, dikkatleri ülkenin atık yönetimi politikalarına ve atıkların Almanya'dan yasa dışı yollarla getirildiği iddialarına çevirdi.



Geçen ay Almanya ile Polonya'yı karşı karşıya getiren olayda, Zielona Gora'daki depolama sahasında çıkan yangın, atık yönetimi konusunda iki ülke arasında bir süredir devam eden tartışmaları daha da alevlendirmişti.



Gözlemciler ve çevre aktivistleri, yetersiz depolama ve arıtma imkanlarının yanı sıra yasa dışı atık yükünün Polonya'da büyük bir sorun haline geldiği uyarısında bulunuyor.



Euronews'e konuşan Zielona Gora belediye meclisi üyesi Dariusz Legutowski, "Atıkları bertaraf edip çevresel etkileriyle başa çıkmak için yirmi milyon euro lazım. Şimdi toprak ıslahı, restorasyon ve koruma ile birlikte bu rakam on katına çıkabilir. Bu ekolojik bir felaket." ifadelerini kullandı.



Yangın sonrası Polonya İklim Bakanlığı, Avrupa Adalet Divanı'nın kapısını çaldı.



Öncesinde Almanya'dan 35 bin ton yasa dışı olarak getirildiği iddia edilen atık sevkiyatıyla ilgili olarak Avrupa Komisyonu'na şikayette bulundu.



Varşova, geçen ay Berlin'i atıklarını kendi topraklarındaki çöplüklere izinsiz döktüğü gerekçesiyle Komisyon’a şikayet etmişti.



Polonya İklim Bakanlığı Sözcüsü Aleksander Brzózka, "Federal Almanya Cumhuriyeti yetkilileri kendilerini bu atıkları toplamak zorunda hissetmiyorlar" sözleriyle hükümetin tepkisini dile getirdi.



Brzózka, "Bu konuyu mahkeme dışında çözmek istedik ama ne yazık ki bu işe yaramadı. Yasalara göre her AB üyesinin bir başka üye aleyhine Avrupa Komisyonu'na şikayette bulunma hakkı var. Biz de öyle yaptık. Şimdi komitenin konuyu analiz etmek ve yanıt vermek için üç ay süresi bulunuyor." sözleriyle kukuki süreci mecburen başlattıklarını aktardı.



Almanya Çevre Bakanlığı yetkilisi Christopher Stolzenberg de yasa dışı sevkiyatların iadesinin federal eyaletlerin sorumluluğunda olduğunu dile getirdi.



Öte yandan Stolzenberg Almanya'dan yasa dışı atık sevkiyatının gerçekleşiyor olmasının kendileri için büyük bir endişe kaynağı olduğunu belirterek bakanlığın, Avrupa Birliği'nde yasa dışı atık sevkiyatının önlenmesini ilerletme ve geliştirme konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.



Aralarında gazeteci Ewa Dunal'ın da bulunduğu konuyla ilgilenen gözlemciler, sorunun sanıldığından çok daha büyük olduğuna işaret ediyor.



Dunal, "Şu anda Polonya'da 400'ün üzerinde yasa dışı çöp depolama alanı var ve bunların 140'ı tehlikeli atık tespit edilen yerler. Konuyu gündeme getiren gazetecilerin sayısı günden güne artıyor. Yetkililer de uzun süredir bu mesele ile mücadele ediyor. Bu vesileyle çevre suçlarıyla mücadele eğiliminin, daha açık bir ifadeyle tehlikeli atıklarla mücadelenin genişleyeceğini ve daha fazla (yasa dışı) depolama alanının ortaya çıkarılacağını ümit ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Euronews Varşova muhabiri Magdalena Chodownik de, Polonya hükümetinin atıkların bertarafı için bölge halkına ilave destekler sağlamayı düşündüğünü söyledi.