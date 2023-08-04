Samanyolu Haber /Dünya / AVM'de bıçaklı saldırı dehşeti: En az 13 kişi yaralandı /04 Ağustos 2023 07:48

AVM'de bıçaklı saldırı dehşeti: En az 13 kişi yaralandı

Güney Kore'de bir alış veriş merkezindeki bıçaklı saldırıda en az 13 kişi yaralandı.

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Güney Kore'de Seongnam kentinde bir kişi arabasını kaldırımdaki insanların üzerine sürdükten sonra bir alış veriş merkezinde bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. Olayda en az 13 kişi yaralandı.

Güney Gyeonggi il emniyet müdürlüğünden yetkili Yoon Sung-hyun, metro yakınında kalabalık bir bölgede meydana gelen saldırıda en az dokuz kişinin bıçaklandığını ve dört kişinin de aracın çarpmasıyla yaralandığını söyledi.

Polis yaralıların durumunun ciddi olup olmadığı hakkında bilgi paylaşmadı.

Olay yerinde 20'li yaşlardaki kimliği belirsiz bir şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin saldırıyı neden gerçekleştirmiş olabileceği konusunda açıklama yapılmadı.

Seohyeon metro istasyonunun yakınındaki bir kaldırımda ön camı kırılmış ve ön lastiği patlamış beyaz bir Kia hatchback bulundu.

"Adeta bir terör eylemi"

Ulusal Polis Teşkilatı, bölgesel polis şefleriyle buna benzer bıçaklama ve diğer saldırılarla mücadeleyi görüşmek üzere çevrimiçi bir toplantı düzenledi.

Toplantıda, eğlence bölgelerinde ve diğer kalabalık yerlerde gece devriyelerinin arttırılması ve güvenlik kamerası gözetiminin güçlendirilmesi konuları görüşüldü.

Ulusal Polis Teşkilatı Başkanı General Yoon Hee-keun saldırıyı "adeta bir terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Geçen ay bir kişi başkent Seul'de bir caddede en az dört yayayı bıçakladı; olayda bir kişi hayatını kaybetti.
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