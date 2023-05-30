Samanyolu Haber /Dünya / Polonya, tartışmalı 'Rus nüfuzu' yasasını imzalayacak /30 Mayıs 2023 07:38

Polonya, tartışmalı 'Rus nüfuzu' yasasını imzalayacak

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda iktidardaki aşırı sağcı partinin önerdiği yasa tasarısını imzalayacağını belirtti.

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Rus nüfuzuna karşı hazırlandığı ifade edilen ve cuma günü parlamentoda onaylanan tasarının ülkedeki muhalefete karşı kullanılabileceğinden endişe duyuluyor.

Yasaya göre güçlü yetkilerle donatılacak bir komisyonun muhalif çizgideki isimlerin siyasi hayatına son verebileceği belirtiliyor.

Bunun özellikle sonbaharda üçüncü kez iktidarda kalmayı amaçlayan aşırı sağcı Hukuk ve Adalet Partisi tarafından başta muhalefetteki eski Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk'ın partisi olmak üzere muhalifleri susturmak için bir araç yaratmasından kaygılanılıyor.

Yasanın Polonya Anayasası'na aykırı olduğunu vurgulayan muhalefet, Duda'ya yasayı imzalamama çağrısında bulunuyor. Tusk'ın liderliğindeki muhalefet pazar günü başkent Varşova'da demokrasi yanlısı bir yürüyüş düzenledi.

Yasa Duda'nın imzasının ardından bir hafta içinde yürürlüğe girecek.

Duda eleştirilere yanıt verdi

Eleştirilere rağmen yasayı onaylayacağını belirten Duda gerekçe olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'da Rusya'nın siyaset üzerindeki etkisinin tarışıldığına dikkat çekti.

Eleştirmenlerin kaygılarına yanıt veren Bakan, tasarının komisyona kimseyi kamu ya da siyasi hayattan tasfiye etme yetkisi vermediğinde ısrar etti ve kamu hayatında şeffaflığın önemli olduğunu belirtti.

Duda, ayrıca bu tür bir komisyonun Avrupa kurumlarında ve üye ülkelerde de Rus etkisini araştırmak için kurulmasını önerdi ve Polonya'nın bunu bir sonraki konsey toplantısında gündeme getireceğini bildirdi.

Yeni komisyon nedir?

Yasa, Rusya'nın Polonya'daki ve ulusal güvenlik üzerindeki etkisini araştırmak üzere savcı ve yargıç yetkilerine sahip bir devlet komisyonu kurulmasını öngörüyor.

Ekim ya da Kasım ayında yapılması beklenen seçimlerden sadece birkaç hafta önce, 17 Eylül'e kadar bulgularına ilişkin bir rapor sunacak olan komisyon, kamu fonlarının harcanmasını kontrol eden yetkililerin 10 yıl boyunca görevden men edilmesi de dahil olmak üzere cezalar uygulayabilecek.

Hükümetin özellikle yargı sistemindeki politikaları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi ilkelerine aykırı olduğunu söyleyen AB ile Varşova'yı şimdiden karşı karşıya getirdi.

Polonya Parlamentosu'nun alt kanadı, AB'nin Varşova'nın mali fonlarıdan yeniden yararlanmasının önünü açmak için şart koştuğu yargı reformu tasarısını onayladı.

Ancak son yasa tasarısının Polonya hükümetinin hukukun üstünlüğü ve demokrasi anlayışıyla ilgili yaşanan anlaşmazlığı daha da derinleştirebileceği ifade ediliyor.
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