Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranı hangi ilde ne kadar değişti?

Erdoğan’ın oy oranı en çok Iğdır ve Erzurum’da yükseldi

















Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikinci turda oy oranının en çok yükseldiği iller Bilecek (yüzde 5,27 puan), Eskişehir (yüzde 5,02 puan) ve Bursa (yüzde 4,73 puan) oldu.













Recep Tayyip Erdoğan Bayburt’ta oyların yüzde 82,5’ini almayı başardı. Bayburt’u Gümüşhane (78,5), Çankırı (76,8), Yozgat (76,4), Rize (75,9), Kahramanmaraş (75,8), Aksaray (75,4) ve Erzurum (73,6) takip etti.









Kılıçdaroğlu’nun en yüksek oy aldığı şehirler hangisi?

Kemal Kılıçdaroğlu’nun en yüksek oy aldığı şehirler ise yüzde 82,8 ile Tunceli, yüzde 76,3 ile Şırnak ve yüzde 71,6 ile Diyarbakır oldu.









Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda 81 ilin tamamında ilk tur sonucuna göre oy oranını arttırdı. Kılıçdaroğlu’nun oy oranı ise 11 ilde düştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci turda 52 ilde Kılıçdaroğlu’dan daha fazla oy alırken il bazında üstünlüğün değiştiği tek şehir Hatay oldu.Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nın ikinci turda en yüksek ve en düşük oy aldığı iller hangileri?Resmi olmayan verilere göre, Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranının en çok yükseldiği il, yüzde 7,93 puan ile Iğdır oldu. Erzurum’da ise Erdoğan’ın aldığı oy oranı yüzde 4,97 puan arttı.Kılıçdaroğlu’nun oy oranı en çok Bilecik, Eskişehir ve Bursa’da yükseldiKılıçdaroğlu’nun oyu Kayseri ve Bolu’da yüzde 4,63 puan, Antalya’da yüzde 4,23 puan, Ankara’da yüzde 3,92 puan ve İzmir’de yüzde 3,82 puan yükseldi.İkinci turda sadece iki aday yarıştığı için bir adayın en yüksek oy oranına sahip olduğu iller diğer adayın en düşük ay aldığı şehirler oldu.Erdoğan’ın en düşük oy aldığı iller ise yüzde 17,2 ile Tunceli, yüzde 23,7 ile Şırnak ve yüzde 28,4 ile Diyarbakır oldu.İzmir (67,1), Edirne (66,9) ve Muğla (66,5), Kılıçdaroğlu’nun en çok oy aldığı ilk 10 ilde yer alması dikkat çekti.Diğer illerde durum ne?İstanbul’da ikinci turda Kılıçdaroğlu rakibi Erdoğan’a göre oy oranını daha fazla yükseltti. Kılıçdaroğlu’nun oy oranı yüzde 3,22 puan, Erdoğan’ın oy oranı ise yüzde 1,54 puan artış gösterdi.Bursa’da Kılıçdaroğlu’nun oy oranı yüzde 4,73 puan, Erdoğan’ın oy oranı ise yüzde 3,18 puan yükseldi. Başkent Ankara’da da Kılıçdaroğlu’nun oy oranı yüzde 3,92 puan, Erdoğan’ın oy oranı ise yüzde 2,77 puan arttı.