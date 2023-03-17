Samanyolu Haber /Dünya / Polonya Ukrayna'ya savaş uçağı veren ilk NATO ülkesi olacak /17 Mart 2023 08:25

Polonya Ukrayna'ya savaş uçağı veren ilk NATO ülkesi olacak

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkesinin Ukrayna'ya MiG-29 savaş uçakları tedarik etmeyi planladığını bildirdi. Böylelikle Polonya, Ukrayna hükümetinin giderek arttırdığı savaş uçağı taleplerine karşılık veren ilk NATO ülkesi olacak.

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Duda, "önümüzdeki birkaç gün içinde" Polonya'nın Ukrayna'ya dört adet Sovyet yapımı savaş uçağı vereceğini, geri kalan uçakların bakıma ihtiyacı olduğunu ve daha sonra tedarik edileceğini söyledi. Duda'nın Polonya'nın Ukrayna'ya vereceği savaş uçağı sayısını belirtmek için Lehçe'de kullandığı kelime, 11 ila 19 adet arasında anlamına geliyor.

Polonya Cumhurbaşkanı, "Uçaklar, ömürlerini doldurmak üzere, ama iyi durumdalar" dedi.

Polonya ayrıca Ukrayna'ya Alman yapımı Leopard 2 tankları tedarik eden ilk NATO ülkesiydi. Duda, diğer ülkelerin de Ukrayna'ya uçak gönderip göndermeyeceği konusunda yorumda bulunmadı. Ancak Slovakya, Ukrayna'ya artık kullanmadığı MiG'leri gönderebileceğini kaydetmişti.

Polonya hükümeti sözcüsü Piotr Mueller, dün, başka bazı ülkelerin de Kiev'e MiG tedarik etme sözü verdiğini söylemiş, ancak ülke adı vermemişti. Hem Polonya hem de Slovakya, uçaklarını Ukrayna'ya vermeye hazır olduklarının işaretini vermiş, ancak sadece aynı adımı atacak uluslararası bir koalisyonun parçası olarak hareket edeceklerini belirtmişti.

Öte yandan Alman hükümetinin Duda'nın açıklamasına hazırlıksız yakalandığı gözlendi. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şimdilik herkes savaş uçağı göndermenin zamanı olmadığı konusunda anlaştı. Polonya'dan bunun gerçekleşeceğine ilişkin herhangi bir doğrulama almadım" dedi.

Rusya'nın işgali öncesinde Ukrayna'nın elinde, Sovyetler Birliği'nin çöküşü sonrasında eline geçen birkaç düzine MiG-29 uçağı bulunuyordu. Ancak bir yıldan uzun süredir devam eden savaşta Ukrayna'nın elinde hala kaç MiG uçağı bulunduğu net değil.

NATO üyesi olmayan Ukrayna'ya savaş uçağı tedarik edip etmeme konusundaki tartışmalar, geçen yıl başlamıştı. NATO müttefikleri, ittifakın savaşın tırmanmasında oynayacağı rolle ilgili kaygılarını ifade etmişti. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin Batılı destekçilerinden savaş uçağı taleplerini giderek daha yüksek sesle dile getirmesine rağmen NATO'nun tedirginliği sürmüştü.

Duda, Ukrayna'ya MiG uçakları tedarik edilmesiyle ilgili açıklamasını Varşova'da, Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Petr Pavel'le düzenlediği ortak basın toplantısında yaptı.

Polonya Cumhurbaşkanı, Ukrayna'ya verilecek uçakların yerine Güney Kore yapımı FA-50 ve Amerikan yapımı F-35 uçaklarının konacağını kaydetti.

Binlerce Amerikan askerinin konuşlandığı, en fazla sayıda Ukraynalı mülteciye evsahipliği yapan Polonya, savaş sırasında Ukrayna'ya kritik destek sağladı.

Yüzyıllar boyunca Rusya'nın işgallerine ve kuşatmalarına maruz kalan Polonya, NATO üyesi olmasına rağmen hala olası bir Rus işgalinden korkuyor.
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