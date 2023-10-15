Samanyolu Haber /Dünya / Polonya'da ilk sonuçlara göre iktidar parlamentoda çoğunluğu sağlayamıyor /15 Ekim 2023 23:52

Polonya'da ilk sonuçlara göre iktidar parlamentoda çoğunluğu sağlayamıyor

Polonya'da gerçekleşen genel seçimlerde sandıkların kapanmasının ardından açıklanan "anında seçim anketi"ne göre iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PİS) oy oranı yüzde 36,8'de kaldı. PİS bu oranla mecliste çoğunluğu sağlayamıyor.

SHABER3.COM

Ipsos tarafından Polonya'daki yayın kuruluşlarıyla paylaşılan anket sonuçlarına göre, PİS, iki kanatlı meclisin alt kanadı Sejm'deki 460 milletvekilliğinden 200'ünü kazanabiliyor.

Eski Polonya Başbakanı Donald Tusk liderliğindeki ana muhalefet bloku Sivil Koalisyon'un (KO) oy oranı ise yüzde 31,6 olarak belirlendi. Üçüncü Yol İttifakının oy oranı yüzde 13, Yeni Sol'un oy oranı ise yüzde 8,6 olarak açıklandı.

Seçimlerden önce yapılan anketlerde yüzde 9 civarında oy alması öngörülen Konfederasyon Partisi ise yüzde 6,2 oy alabildi.

Buna göre ana muhalefet KO'nun koltuk sayısının 163, Üçüncü Yol'un 55 ve Yeni Sol'un 30 olması bekleniyor. Üç partinin koalisyon kurması durumunda ise koltuk sayıları 243 olarak hesaplanıyor.

Seçime katılım oranı yüzde 72,9 olarak hesaplandı.

Polonya medyasına göre, Tusk'un liderliğindeki Sivil Koalisyon, Üçüncü Yol ve Yeni Sol'un birleşmesi durumunda bu koalisyon mecliste 248 koltukla çoğunluğu alabiliyor.

Polonya haber ajansı PAP'a göre, anketin 17 Ekim'deki resmi seçim sonuçlarıyla doğrulanması halinde, PİS parlamentodaki en büyük parti olmasına rağmen çoğunluğu oluşturmak için gereken 231 sandalyeyi elde edemeyecek.

PAP'a göre, PİS'in genel seçimlerle eş zamanlı olarak yapılmasına karar verdiği 4 soruluk referanduma katılım oranının yüzde 50'nin altında kalması nedeniyle büyük olasılıkla geçersiz sayılacak çünkü katılımcıların sadece yüzde 40'ı referandum için oy kullanmış.

Seçimin kazananı belli olmayan Polonya'da, partilerin hükümet kurmaya çalıştığı bir pazarlık dönemi geçirmesi bekleniyor.

Polonya anayasasına göre, ülkenin Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın seçimden sonraki 30 gün içinde yeni parlamentonun ilk oturumunu başlatması gerekiyor.

İlk oturumdan sonra başbakanın atanması için 14 gün süre veriliyor.

İlk yorumlar
Seçimin ardından X hesabından paylaşım yapan Başbakan Mateusz Morawiecki, "PİS, 2023 seçimlerinin galibi. Teşekkür ederim. Çok yaşa Polonya!" mesajını paylaştı.

Halka hitap eden Tusk ise, "Ortaklarımızla yeni demokratik bir hükümet kuracağız. Kazandınız. Polonyalı kadınlar ve erkekler kazandı!" ifadelerini kullandı.

Tusk, "kötü günlerin sonunun geldiğini" belirterek, "Bugün dünyanın en mutlu adamıyım." dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Polonya'da ilk sonuçlara göre iktidar parlamentoda çoğunluğu... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:12:12