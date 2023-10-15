Türkiye Letonya’yı farklı yendi: Almanya biletini aldı

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, Konya’da Letonya’yı konuk etti. Karşılaşmayı 4-0 kazanan Türkiye, son maçlar öncesi Almanya’da düzenlenecek olan EURO 2024’e katılmayı garantiledi.

İlk yarısı golsüz berabere biten karşılaşmada Türkiye’yi galibiyete taşıyan golleri 58. dakikada Yunus Akgün, 83 ve 90+2. dakikada Cenk Tosun ve 87. dakikada Kerem Aktütkoğlu kaydetti. Maçta Abdülkerim Bardakcı ve Roberts Savalnieks’in kafa vuruşlarında direkler gole izin vermedi. Grubun diğer maçında Galler, Hırvatistan’ı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçlarla Türkiye, maç fazlasıyla puanını 16 yaparak grupta liderliğini sürdürdü. Galler puanını 10’a yükseltirken, Hırvatistan da 10 puanda kaldı.Yunus Akgün’ün 21. dakikada ağlara giden topu, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. Ceza alanında savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Yunus Akgün’ün vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak yapılan VAR kontrolü sonrasında, gol öncesinde Hakan Çalhanoğlu’nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.İlk yarının sonlarına doğru baskısını arttıran Türkiye, 36. dakikada gole çok yaklaştı. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Hakan Çalhanoğlu’nun ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Abdülkerim Bardakcı’nın kafa vuruşunda top üst kale direğinden geri geldi.İkinci yarıya da baskılı başlayan Türkiye, Yunus Akgün’ün müthiş golüyle öne geçmeyi başardı. Cenk Özkacar’ın ceza alanında yerden içeri gönderdiği pasıyla topla buluşan Yunus Akgün, topu kontrol ederek sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Roberts Ozols’in sağından köşede ağlarla buluşturmayı başardı.Golü yedikten sonra beraberliği arayan Letonya’da Roberts Savalnieks, direği geçemedi. Roberts Savalnieks’in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Janis Ikaunieks’in kafa vuruşunda top üst kale direğinden geri geldi.Karşılaşmada 75. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın yerine oyuna giren Cenk Tosun, millileri rahatlatan golü ağlara bıraktı. Ceza alanında sağ çaprazda topla buluşan Samet Akaydin’ın, Andrejs Ciganiks’i ekarte ederek içeri gönderdiği ortasına yükselen Cenk Tosun’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak Roberts Ozols’in yanından ağlara gitti.Rakibinin kendi sahasında verdiği boş alanları iyi kullanan Türkiye, Kerem Aktürkoğlu ile farkı üçe çıkardı. Hızlı gelişen atakta Yusuf Sarı’nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu’nun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Roberts Ozols’in yanından ağlarla buluştu.Cenk Tosun, maçın uzatma dakikalarında attığı golle maçın sonucunu belirledi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Türkiye’nin 4-0 galibiyeti ile sona erdi.