Orta Doğu turunu uzatan Blinken, yeniden İsrail'e gidecek

İsrail-Hamas çatışmasının başlamasının ardından Orta Doğu'ya giden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Arap ülkelerini ziyareti sonrası yeniden gezisinin ilk durağı İsrail'e gidecek.



Mekik diplomasisi yürüten Blinken, perşembe günü İsrail'e gelmiş ardından Ürdün, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ı ziyaret etmişti.



Halihazırda Kahire'de bulunan Blinken, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile görüşecek.



Savaşın bölgede geniş bir alana yayılmasından endişelenen ABD, İran'ı çatışmalardan uzak durması için uyarıyor.



Bu arada Blinken, savaşın sona ermesi için Arap müttefiklerin yanı sıra Tahran üzerinde nüfuzu olan Çin'den de iş birliği talep etti.



Ancak Pekin, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının meşru müdafayı aştığını" belirterek Washington'ın önerisini dolaylı olarak geri çevirdi.



Diğer yandan İran, İsrail bombardımanının durdurulmaması halinde bunun "geniş kapsamlı sonuçları" olacağı uyarısında bulundu.



Blinken Kahire'ye hareket etmeden önce bölgenin en güçlü liderlerinden Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.



Bakan Blinken, görüşmeyi "çok verimli" diye nitelendirdi.



Suudi Arabistan devlet haber ajansı SPA'nın haberine göre de Veliaht Prens bin Selman, görüşmede çatışmayı durdurmanın yollarını bulmak ve Gazze üzerindeki İsrail ablukasını kaldırmak dahil uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.



SPA haberinde, "Veliaht Prens, Filistin halkının meşru haklarını elde etmesini ve adil ve kalıcı bir barışa ulaşmasını sağlayacak bir barış yolu bulunması gerektiğini vurguladı" ifadelerine yer verdi.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller de uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bakan, ABD'nin Hamas'ın terör saldırılarını durdurma, tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlama ve çatışmanın yayılmasını önleme konusundaki sarsılmaz odağının altını çizdi. İkili, sivillerin korunması ve Orta Doğu'da istikrarın sağlanması yönündeki ortak kararlılıklarını teyit ettiler." dedi.



Ayrıca Miller, Blinken'ın Orta Doğu ülkelerine yaptığı ziyaretlerden sonra "İsrailli yetkililerle daha fazla istişarede bulunmak üzere pazartesi günü Tel Aviv'e geri döneceğini" aktardı.



Blinken, cumartesi günü Riyad'da Suudi Dışişleri Bakanı Prens Faysal Bin Ferhan ile bir araya gelmişti.



Görüşme öncesi Blinken, "Gazze'de güvenli bölgeler oluşturmak ve insani yardımın ihtiyacı olan insanlara ulaşabilmesi için koridorlar oluşturmak için çalışıyoruz." diye konuşmuştu.



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, çatışmanın başlamasından kısa süre sonra geldiği Tel Aviv'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, "Kendinizi savunacak kadar güçlü olabilirsiniz, Ama ABD var olduğu sürece, asla ve asla buna gerek duymayacaksınız. Zira biz her zaman sizin yanınızda olacağız." demişti.



Keza Blinken, "Karşınıza sadece Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı olarak değil, aynı zamanda bir Yahudi olarak da çıkıyorum." ifadesini kullanmıştı.