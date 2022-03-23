Polonya'dan flaş hamle: 45 Rus diplomatı sınır dışı ediyor

Rusya- Ukrayna krizi sürerken Polonya'dan kritik hamle geldi.





Polonya İçişleri ve Yönetim Bakanı Mariusz Kaminski, Polonya'da diplomat kimliği altında casusluk görevi yürüttüğü tespit edilen 45 Rus diplomatı sınır dışı edeceklerini açıkladı.





Mariusz Kaminski sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Polonya, diplomat gibi davranan 45 Rus casusunu sınır dışı ediyor. Tam bir tutarlılık ve kararlılıkla ülkemizdeki Rusya gizli servislerinin ajanlarını darmadağın ediyoruz" ifadelerini kullandı.





Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller ise Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Sergey Andreev'in sabah saatlerinde Polonya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını söyledi.





Müller, konuyu Rus Büyükelçi ile görüşeceklerini, 45 diplomatın sınır dışı edilmesi kararını ise öğleden sonra açıklayacaklarını aktardı.