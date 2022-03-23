Samanyolu Haber /Gündem / Rusya G20’den çıkarılacak mı? /23 Mart 2022 15:12

Rusya G20’den çıkarılacak mı?

ABD ve müttefikleri Rusya'yı G20'den atmak istiyor

SHABER3.COM

Rusya’nın, dünyanın en büyük 20 ekonomisini oluşturan ülkelerin dahil olduğu G20 grubundan çıkarılmasının planlandığı bildirildi.

Reuters haber ajansına göre, Amerika ve Batılı müttefikleri, Rusya’nın G20’de kalıp kalmaması gerektiğini değerlendiriyor.

Ancak Rusya’nın gruptan çıkarılmasına Çin, Hindistan ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin karşı çıkabileceği ve bazı ülkelerin bu yılki G20 zirvesini boykot edebileceği belirtiliyor.

G7’den üst düzey bir kaynak, “Rusya’nın G20’nin bir parçası olmasının uygun olup olmadığı konusunda tartışmalar oldu. Rusya üye olarak kalmaya devam ederse G20, daha az yararlı bir kuruluş haline gelecektir” dedi.

Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da “Bu yıl Rusya için işler uluslararası kurumlarda ve toplumda her zaman olduğu gibi yürümeyecek” ifadelerini kullandı. Sullivan, ABD’nin konuyu müttefikleriyle istişare etmeyi planladığını sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın bugün Brüksel’e gitmesi ve Batılı muhataplarıyla Rusya’ya yönelik daha fazla yaptırım uygulanması da dahil birçok konuyu görüşmesi bekleniyor.

Bu arada, Rusya’nın Cakarta Büyükelçisi Lyudmila Vorobieva, Vladimir Putin’in bu yıl Ekim ayında Endonezya’da yapılacak G20 zirvesine katılmayı planladığını söyledi. Vorobieva, “Batı’nın Rusya’ya tepkisinin orantısız olduğunu” da iddia etti.

Rusya, 2014 yılında, Kırım'ın ilhakından sonra G8 grubundan çıkarılmış, grubun adı G7 olarak değiştirilmişti
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