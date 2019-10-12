Pompeo: İran değişmezse ekonomik çöküşünü izler

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran ile yaşanan gerilimin, son olarak dün sabah saatlerinde İran Ulusal Petrol Şirketi'ne ait bir tankerin Kızıldeniz'de saldırıya uğramasının ardından açıklama yaptı.







Pompeo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD, savunma kapasitesini geliştirmek ve İran'ın saldırganlığına karşı caydırıcılığın geri kazanılmasına yardımcı olmak için Suudi Arabistan'a ek güçler ve askeri teçhizatlar sevk ediyor" bilgisini verdi.





Bakan Pompeo, İran'a yönelik tehditte bulunduğu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:





"İran rejimi, tutumunu temelden değiştirmeli ve normal bir ulus gibi davranmalıdır. Yoksa ekonomisinin çöküşünü izleyebilir."



