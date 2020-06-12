Samanyolu Haber /Gündem / Pompeo'dan Metin Topuz kararına tepki /12 Haziran 2020 09:55

Pompeo'dan Metin Topuz kararına tepki

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 2 yıl 8 ayı aşkın süredir tutuklu olarak yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz’u " 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yazılı açıklama yaparak karara tepki gösterdi. Açıklamasında Pompeo, Türk yargısının Metin Topuz kararının, iki ülke ilişkilerini destekleyen güveni baltaladığını belirtti.

Pompeo, ‘’ABD, Metin Topuz’u bir terör örgütüne yardımdan 8 yıl 9 aya mahkum eden mahkeme kararını destekleyen güvenilir bir delil görmemiştir’’ dedi.

ABD Dışişleri Bakanı, ‘’Bu mahkumiyet Türkiye’nin kurumlarına olan inanca ve Türk-Amerikan ilişkilerinin temelindeki hassas güvene zarar veriyor’’ ifadesini kullandı.

Pompeo Twitter üzerinden paylaştığı açıklamasında da, mahkemenin Metin Topuz kararından '' derin rahatsızlık'' duyduğunu ve bu adımın Türk-Amerikan ilişkilerine zarar verdiğini kaydetti. Pompeo, kararın süratle tersine çevrileceğini umduklarını belirtti.

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