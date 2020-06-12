Hastanede yapılan deney, virüsün hastane içinde ne kadar hızlı yayıldığını gösterdi

College London Üniversitesi’nde (UCL) çalışan mikrobiyologlar, COVID-19 tehlikelerini önlemek üzere tasarlanmış hastane odalarında bile, virüslerin diğer alanlara kolayca yayılabildiğini gösteriyor.











Virüs DNA’sı (insanlara zararsız), büyük ölçüde kontrol altındaki bir yatak başlığına bırakıldığı zaman; koğuşun neredeyse yarısına yayılması on saatten az sürmüş ve bu bölgelerde en az beş gün kalmış.





Üstelik bu durum sadece, kaynağın yatak başlığı olduğu zaman. Koronavirüs kapmış bir hastanın öksürmesi, hapşırması ve çeşitli yüzeyler ile cansız nesnelere dokunarak virüsü yayıp; bu yüzeylere dokunan diğer insanları tehlikeye atması çok muhtemel. Fakat bu araştırmanın, enfeksiyon oranlarını ölçmek için yapılmadığını belirtmekte fayda var. Çalışma sadece, virüs maddesinin ne kadar yayıldığını tespit etmek üzere yapılmış. Çalışmada kullanılan virüs koronavirüs değil ve insanlara zararı yok. Uzmanlar, koronavirüsün yüzey ve nesnelerden kolay kolay yayılmadığını söylüyor. Fakat yine de temizliğe dikkat edilmeli. Virüsler, ellerin yıkanması veya yüzeylerin alkol ile silinmesiyle kolayca bertaraf edilebiliyor.