Portekiz'e farklı yenilen Türkiye'nin EURO 2024 hayalleri son maça kaldı

Sözcü'den Tarık Eryiğit'in haberine göre Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu'nda yer alan Türkiye, ikinci maçında Portekiz ile karşılaştı. Rakibine 3-0 yenilen Türkiye, grupta ikinci sıraya geriledi. Portekiz ise gruptan çıkmayı garantiledi.



Portekiz'e galibiyeti getiren golleri Bernardo Silva, Samet Akaydin kendi kalesine ve Bruno Fernandes kaydetti.



Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Portekiz maçına Gürcistan maçının 11'inden 4 oyuncuyu değiştirerek çıktı. Montella, kalede Mert Günok yerine Altay Bayındır'a, savunmada Mert Müldür yerine Zeki Çelik'e, kanatlarda Arda Güler yerine Yunus Akgün'e ve Kenan Yıldız yerine Kerem Aktürkoğlu'na şans verdi.



PORTEKİZ KARŞISINDA ÇARESİZ KALDIK



İlk yarıda dengeli giden oyunda Portekiz, savunmamızdaki adam paylaşımı hatasından faydalanarak Bernardo Silva ile öne geçti. Samet Akaydin'in büyük hatası sonrası fark ikiye çıkarken, Bruno Fernandes'in boş kaleye attığı gol maçın sonucunu belirledi.



İlk yarıda Kerem Aktürkoğlu ile iki net fırsattan yararlanamayan Milli Takım, ikinci yarıda Portekiz'in kapalı savunması ve oyunun temposunu düşürmesine çare bulamadı ve pozisyon bulmakta zorlandı. Uzaktan şutlarla rakip kaleyi yoklayan Milliler, aradığı golü bulamayınca mücadeleden farklı mağlup ayrıldı.



Bu sonuçla puanını 6 yapan Portekiz, gruptan çıkmayı garantilerken, Türkiye 3 puanla ikinci sıraya geriledi.



Türkiye grubun son maçında Çekya ile, Portekiz ise Gürcistan ile 26 Haziran Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.



KEREM AKTÜRKOĞLU NET FIRSATI KAÇIRDI



Milli Takımımız Kerem Aktürkoğlu ile henüz 5. dakikada gole çok yaklaştı. Kaan Ayhan'ın gönderdiği uzun pasta topla buluşan Zeki Çelik'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte Kerem Aktürkoğlu altıpasta gerisine giden topta etkili bir vuruş yapamadı ve havalanan topu Ruben Dias kornere gönderdi.



PORTEKİZ GOLÜ BULDU



Portekiz, 22. dakikada Bernardo Silva'nnı attığı gol ile 1-0 öne geçti. Rafael Leao'nun ara pasında Nuno Mendes'in ceza sahası sol çizgden çevirdiği topta Orkun Kökçü'nün uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Bernardo Silva'nın arka direkte yaptığı gelişine sert vuruşta sağ köşeden topu ağlara gönderiyor.



BÜYÜK HATA VE İKİNCİ GOL



Samet Akaydin'ın kendi kalesine attığı gol ile Portekiz, 29. dakikada farkı ikiye çıkardı. Portekiz kontra atağında Joao Cancelo'nun anlık anlaşmazlık sonrası yaptığı hatalı pas sonrası Samet Akaydin kaleci Altay Bayındır'a verdiği geri pasta yaşanan anlaşmazlık sonucu kaleye giden top Zeki Çelik'in çabalarına ağmen çizgiyi geçti. Milli Takımımız için çok şanssız bir an...



KEREM AKTÜRKOĞLU KALECİYİ GEÇEMEDİ



Milli Takımımız 31. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile gole yaklaştı. Sol kanantan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun sol çaprazdan kaleye gönderdiği yerden şutunda kaleci Diogo Costa tuttuğu köşeden topu kornere çeldi. Kullanılan korner sonrası ceza sahası sağ çaprazda önce Orkun Kökçü sonra Hakan Çalhanoğlu'nun kaleye gönderdiği sert şutlar savunmadan döndü.



SAVUNMA ARKASINA ATILAN TOP FARKI ÜÇE ÇIKARDI



Portekiz Bruno Fernandes'in 56. dakikada attığı gol ile farkı üçe çıkardı. Ruben Neves'in savunmadan savunma arkasına gönderdiği uzun pasta Cristiano Ronaldo sağ taraftan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Karşı karşıya poziayonda Cristiano Ronaldo sol tarafta boş olan Bruno Fernandes pas verdi ve Bruno Fernandes'e sadece boş kaleye topa dokunmak kaldı.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 3-0 Portekiz'in üstünlüğü ile sona erdi.