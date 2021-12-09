Samanyolu Haber /Spor / Premier Lig’de ‘aşı’ paniği /09 Aralık 2021 12:54

Premier Lig’de ‘aşı’ paniği

Premier Lig kulüpleri, İngiliz hükümetinin Covid-19 önlemlerini sıkılaştırmasının ardından aşılanmamış futbolcuların oynamasının yasaklanması korkusunu yaşıyor.

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İngiliz hükümeti, Covid-19’un Omicron varyantının oluşturduğu tehdide önlem olarak Plan B’yi uygulamaya koydu. Bu, taraftarların gelecek Çarşamba’dan itibaren tribünlere girmek için aşı kartı göstermeleri gerektiği anlamına gelecek. Ancak, Premier Lig’de çift aşılı olmayan oyuncuların daha sıkı kurallar karşısında zorluk yaşayacağına dair artan endişeler var.

Lig yönetimi, Ekim ayında Premier Lig futbolcularının yüzde 81’inin en az bir doz aşı olduğunu ve yüzde 68’inin iki doz aşı yaptırdığını duyurdu. Bu sayıların, son altı hafta içinde kayda değer bir şekilde arttığı ve bazı kulüplerin oyuncuları ikinci doz için zorladığı öğrenildi. Ancak aşılanmamış oyuncuların oynamalarına izin verilmesi için sadece negatif test sonucu şartı koyan hükümet yönergesine rağmen, kulüpler daha sert kısıtlamalar olabileceğinden endişe ediyor.

NBA’de Brooklyn Nets forması giyen Kyrie Irving’in New York eyaletindeki Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle hala antrenmanlara çıkamazken, tüm oyuncular için aşı zorunluluğu getirilmesi gündemde. Almanya’da ise, testi pozitif çıkan ve karantinaya girmek zorunda kalan aşısız oyuncuların maaşları kesintiye uğruyor. İngiltere’de ise, henüz aşılanmamış oyuncuların faaliyetlerine bir kısıtlama getirilmiş değil.

KAPALI ALANLARDA MASKE ZORUNLULUĞU

İngiltere’de devam eden kurallara kıyasla daha ağır kısıtlamaları içeren B Planı'na göre; Pazartesi gününden itibaren insanlar tekrar evden çalışmaya yönlendirilecek. Cuma gününden itibaren ise, tiyatrolar ve sinemalar da dahil olmak üzere halka açık kapalı mekanlarda maske takılması zorunlu olacak. Öte yandan gece kulüpleri ve kalabalık mekanlara girişlerde aşı kartı uygulaması devreye alınacak. İngiltere'nin B Planı'na geçmesinin “karantina” önlemi olmadığını söyleyen Başbakan Boris Johnson, insanların Noel partileri gibi etkinliklerini “iptal etmemeleri” gerektiğini vurguladı.
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