Prens Harry kitabında, ağabeyini kendisine fiziksel saldırıda bulunmakla suçladı

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, kitabın bir nüshasına ulaştı.





Gazeteye göre Sussex Dükü Prens Harry, kitabın bir bölümünde eşi Meghan Markle ile ilgili bir tartışma yüzünden ağabeyinin kendisine saldırdığını belirterek "Yakamdan tuttu, kolyemi kopardı ve beni itti" diyor.





BBC, kitabın kopyasına ulaşamadı. Buckingham Sarayı da henüz kitapla ilgili yorum yapmadı.





Guardian'a göre kitapta 2019'da Prens Harry'nin Londra'daki evinde çıktığı belirtilen kavganın Prens William'ın Markle'la ilgili söylediği sözler nedeniyle başladığı anlatılıyor.





Prens Harry, ağabeyinin Markle ile evliliğine karşı çıktığı ve eşini "zor", "kaba" ve "yıpratıcı" bulduğunu söylüyor. Prens Harry, aralarında tartışmanın şiddetlendiğini ve Prens William'ın"papağan gibi gazetelerin yazdıklarını tekrarlamaya başladığını" belirterek şöyle devam ediyor:





"Elindeki su bardağını bıraktı, bana başka bir şekilde hitap etti ve üzerime yürüdü. Her şey bir anda oldu. Çok hızlı. Yakamdan tuttu. Kolyemi kopardı ve beni yere itti. Köpeğin mama kabının üzerine düştüm. Kap kırıldı ve parçaları sırtıma battı. Sersemlemiş halde bir süre öyle kaldım. Sonra yerden kalkıp gitmesini söyledim."





Kitaba göre Prens William, ağabeyinin kendisine vurmasını istedi. Ancak Prens Harry karşılık vermedi. "Üzgün görünen" Prens William özür diledi.





Prens Harry'nin medyada yer alan 2019 yılına ait fotoğraflarında siyah bir kolye taktığı görülüyor.









Prens Harry, kitabın bir bölümünde babası ve ağabeyiyle, Kraliçe'nin eşi Prens Phillip'in cenazesinden sonra yaşanan bir olayı anlatırken de "Babam, 'Çocuklar lütfen son yıllarımı zehir etmeyin' dedi" diyor.





Prens Harry, son dönemde birkaç kez ağabeyiyle sorunlu ilişkisini anlatmıştı.





ITV Televizyonu 8 Ocak'ta Prens Harry ile yapılan bir röportajı yayımlayacak.





Prens Harry bu röportajda "Ağabeyimi geri istiyorum. Babamı geri istiyorum" diyor ve ancak ağabeyinin uzlaşmaya yanaşmadığını söylüyor.





Netflix'te yayımlanan Harry ve Meghan dizisinde de Prens Harry, ağabeyi, Kraliçe 2. Elizabeth ve o dönem veliaht prens olan babasıyla 2020 başında katıldığı bir toplantıyı "korkutucu" diye nitelemişti:





"Ağabeyimin çığlıkları atması, babamın doğru olmayan şeyleri söylemesi korkutucuydu. Büyükannem sessizce oturup, katlanmak zorunda kaldı" demişti.





Kitabın yayıncısı Penguin Random House, sızan bu alıntıların gerçek olup olmadığını henüz doğrulamadı. Yayınevinin anıları için Prens Harry'e büyük bir meblağ ödediği öne sürülüyor.