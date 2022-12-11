Prens Harry ve Meghan Markle taç giyme töreninde istenmiyor

İngiliz Kraliyet Ailesi’ndeki resmi görevlerinden ayrılmalarından bu yana gündemden düşmeyen Sussex Dükü Prens Harry (38) ve Sussex Düşesi Meghan Markle (41), Netflix’te yayınlanan belgesellerinin ardından yine tepki topladı.





Uzmanlar, Prens Harry’nin babası Kral III. Charles’ın 6 Mayıs 2023’te Westminster Abbey’de gerçekleşmesi planlanan taç giyme törenine katılmaması gerektiğini düşünüyor.





Yayınlanan belgeselin ilk bölümlerinde çiftin, Kraliyet Ailesi’ne karşı çeşitli eleştirilerinin yer alması tepki çekmelerine sebep oldu.









ELEŞTİRİ YAĞMURU





Eski Muhafazakar Parti lider Iain Duncan Smith, “Kraliyet Ailesi’nden bu kadar hoşlanmıyorlarsa neden taç giyme törenine katılsınlar?” derken yine Muhafakazar Parti’den David Mellor, “Taç giyme törenine gelmemeliler. Ailelerini deniz ötesinde satarak para kazanıyorlar. İngiliz halkının onları orada istemediğinin açıkça belirtilmesi gerektiğini düşünüyorum.” dedi.





Tarihçi ve yazar Leydi Antonia Fraser da, “Umarım gelmezler çünkü ilgi odağı Kral ve Kraliçe olsun istiyorum. Gelirlerse kameraların onlara vakit harcamasından endişeleniyorum. İkisi Hollywood’da el ele tutuşmalılar” dedi.





Yapılan son anket çalışmasında İngiliz halkının yüzde 40'tan fazlasının Harry ve Meghan'ın unvanlarının alınmasını istediği ortaya çıktı. Öte yandan ankete katılanların 42'si Harry'nin tahtın varisi olmamasını isterken her 3 katılımcıdan biri ise çiftin Kral Charles'ın tahta çıkış törenine katılmaması gerektiğini söyledi.



