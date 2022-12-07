Samanyolu Haber /Dünya / Prens Selman, Kaşıkçı cinayetinden 'aklandı' /07 Aralık 2022 10:48

Prens Selman, Kaşıkçı cinayetinden 'aklandı'

ABD'de federal yargıç, İstanbul'da öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın sorumlu tutulmasına yönelik açılan davayı reddetti.

SHABER3.COM

Euronews'in haberine göre, Washington DC Bölge Yargıcı John Bates, yaptığı açıklamada, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz tarafından açılan davanın reddedildiğini duyurdu.

Bates, söz konusu kararın, Biden yönetiminin Muhammed bin Selman'ın davadan çıkarılması talebi ve Bin Selman'ın "devlet yöneticisi dokunulmazlığı" olduğu gerekçesiyle aldığını belirtti.

Biden yönetimi, 18 Kasım'da Cengiz tarafından açılan davada, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın dokunulmazlığının bulunduğunu mahkemeye bildirmişti.

Türkiye davayı Suudi Arabistan'a devretti

Cinayetle ilgili Türkiye'de görülen dava ise geçtiğimiz aylarda Suudi Arabistan yönetimine devredildi. Cinayetin ardından olayı ses kayıtlarıyla ortaya koyan Türkiye'de açılan davada 26 kişi yargılanıyordu.

Risad yönetiminin Türk mallarını boykot etmesiyle beraber, Türkye'nin bu ülkeye ihracatı önemli oranda azaldı. Suudi yönetiminin davanın kendilerine devredilmesi talebini kabul eden Ankara ile Riyad arasındaki ilişkiler bundan sonra düzelmeye başladı.

ABD: Cemal Kaşıkçı davasında Suudi Veliaht Prens Bin Selman'ın dokunulmazlığı var
Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de evlilik belgesi almak için gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, 2020'de Washington DC Federal Bölge Mahkemesinde Prens Bin Selman ve 28 kişi hakkında dava açmıştı.

Cinayetin üzerinden geçen yaklaşık 1,5 aylık sürenin ardından Riyad yönetimi, Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürülerek parçalara ayrıldığını itiraf etmişti.

Ağustosta ABD mahkemesi, Biden yönetiminden, Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz'in açtığı bir davada Veliaht Prens Bin Selman'ın ülke yöneticilerinin sahip olduğu dokunulmazlıkla korunması gerekip gerekmediği konusunda görüş bildirmesini istemişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Prens Selman, Kaşıkçı cinayetinden 'aklandı' Sonraki Haber >>

Türkiye'deki hukukun geldiği noktayı özetledi

Türkiye'deki hukukun geldiği noktayı özetledi

Gergerlioğlu'dan Bozdağ'a: Zulümat bakanısınız, davayı kaça sattınız?

Gergerlioğlu'dan Bozdağ'a: Zulümat bakanısınız, davayı kaça sattınız?

İYİ Partili vekil, aynı ürünlere bir yıl sonra iki kat para ödedi

İYİ Partili vekil, aynı ürünlere bir yıl sonra iki kat para ödedi

Erdoğan ve Bahçeli'nin sözlerini talimat bildiler, camı çerçeveyi indirdiler

Erdoğan ve Bahçeli'nin sözlerini talimat bildiler, camı çerçeveyi indirdiler

Tramvay İETT otobüsüne çarptı, çok sayıda yaralı var

Tramvay İETT otobüsüne çarptı, çok sayıda yaralı var

Semeru Yanardağı faaliyete geçti, tahliyeler başladı

Semeru Yanardağı faaliyete geçti, tahliyeler başladı

Güzel İnsanlar Güzel Atlara Binerek Gidiyorlar

Güzel İnsanlar Güzel Atlara Binerek Gidiyorlar

Holigan Faslı taraftarların sosyal yardımları kesilebilir

Holigan Faslı taraftarların sosyal yardımları kesilebilir

Pentagon Sır gibi sakladığı nükleer hayalet uçağı tanıtı: B-21 Raider

Pentagon Sır gibi sakladığı nükleer hayalet uçağı tanıtı: B-21 Raider

Otobotlar ve Maximallar omuz omuza!

Otobotlar ve Maximallar omuz omuza!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:38:03