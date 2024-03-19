Samanyolu Haber /Dünya / Prenses Kate, ameliyattan sonra ilk kez görüntülendi /19 Mart 2024 00:43

Prenses Kate, ameliyattan sonra ilk kez görüntülendi

İngiltere tahtının varisi Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate Middleton, hakkındaki birçok iddiadan sonra ilk kez görüntülendi.

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Galler Prensesi Kate Middleton, ocak ayında karın ameliyatı olduktan sonra ilk kez görüntülendi.

The Sun’ın haberine göre, İngiltere tahtının varisi olan eşi Galler Prensi William ile birlikte görüntülenen Galler Prensesi, bir mağazada alışveriş yaptıktan sonra bölgedeki bir kişi tarafından videoya çekildi.

Videoda eşi William ile birlikte görüntülenen Prenses Kate’in gündelik kıyafetler içerisinde yürürken yüzünün güldüğü görülüyor.

The Sun gazetesinin yaklaşık 50 yıldır kraliyet fotoğraflarını çeken Arthur Edwars, videonun Prenses Kate'in "iyi durumda" olduğunu gösterdiğini söyledi.

PRENSES HAKKINDAKİ İDDİALAR

Ocak ayında karın ameliyatı olduktan sonra halkın karşısına çıkmayan Prenses Kate ile ilgili birçok spekülasyon ortaya atılmıştı.

Prens ve Prenses'in boşandığı, sağlık durumunun açıklanandan kötü olduğu gibi ifadeler, sosyal medyada sıkça paylaşılmıştı.

The Sun'da önceki gün yayımlanan haberde Prenses Kate'in ameliyattan sonra ilk kez halkın içinde görüntülendiği ifade edilmişti. Gazete haberinde ilgili fotoğraf paylaşmazken Kate ve William'ın yerel bir mağazaya uğradığını aktarmıştı. Çiftin, sabah saatlerinde çocukları George, Charlotte ve Louis'in spor yapmalarını izlediği de belirtilmişti.

İDDİALARI ALEVLENDİREN FOTOĞRAF

Kate Middleton, geçen haftalarda Anneler Günü dolayısıyla sosyal medyada bir fotoğraf paylaşmıştı. Ancak üzerinde fotoşop yapıldığı gerekçesiyle bu fotoğraf büyük tepki toplamış, Prenses hakkındaki iddiaları alevlendirmişti.

"ÖZÜR DİLERİM"

Galler Prensesi, Kensington Sarayı'nın X hesabından yaptığı açıklamada, birçok amatör fotoğrafçı gibi fotoğraf düzenleme uygulamalarıyla da ilgilendiğini belirtmişti.

Prenses Kate, "Birçok amatör fotoğrafçı gibi ben de deneysel fotoğraf düzenleme denemeleri yapıyorum. Dün paylaştığımız fotoğrafın sebep olduğu karışıklık için özür dilerim. Umarım herkes çok mutlu bir anneler günü geçirmiştir" ifadelerini kullanmıştı.
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