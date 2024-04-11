Prof. Ahmet Ercan'dan ilginç deprem açıklaması: İstanbul, Ankara ve İzmir...

ARTÇILAR SÜRÜYOR
Sayıları 40 bine yaklaşan ve büyüklüğü 6,6'ya kadar erişen artçı sarsıntılar ise bölgede halen devam ediyor.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR DEPREM OLASILIĞI
Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden 1 yıla aşkın süre geçerken Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, beklenen İstanbul depremi ve Ankara, İzmir'e ilişkin deprem olasılığını paylaştı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ercan, "Ankara, İstanbul, İzmir’de uzun süre deprem yok. Bir kere geldik bu dünyaya, yaşamın keyfini çıkar. Oku, yaz, sesin çıktıkça bağır. Yürü, koş, ye, iç. Sev, sevil, sarıl sevdiklerine. Ülkemizin muhteşem doğasına at kendini, dağlar, ırmaklar, çağlayanlar, ormanlar. Haydi" ifadelerini kullandı.
ERCAN'IN AÇIKLAMALARI TEPKİ TOPLUYOR
Öte yandan Ercan'ın İstanbul depremine ilişkin açıklamaları, başta Prof. Dr. Naci Görür olmak üzere yer bilimciler arasında tepki topluyor.