Samanyolu Haber /Gündem / Prof. Ahmet Ercan'dan ilginç deprem açıklaması: İstanbul, Ankara ve İzmir... /11 Nisan 2024 14:29

Prof. Ahmet Ercan'dan ilginç deprem açıklaması: İstanbul, Ankara ve İzmir...

Dünya tarihinde örneğine az rastlanır bir felaket, 6 Şubat 2023'te Türkiye'yi vurdu. Yüzeye çok yakın mesafede, 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem art arda yaşandı. Depremler öyle şiddetliydi ki fay hattı üzerinde 6 buçuk metreye varan kaymalar görüldü.

SHABER3.COM

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili birden vururken, 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 120 bin kişi depremden yaralı kurtuldu, 40 bine yakın bina yıkıldı.

ARTÇILAR SÜRÜYOR

Sayıları 40 bine yaklaşan ve büyüklüğü 6,6'ya kadar erişen artçı sarsıntılar ise bölgede halen devam ediyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR DEPREM OLASILIĞI

Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden 1 yıla aşkın süre geçerken Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, beklenen İstanbul depremi ve Ankara, İzmir'e ilişkin deprem olasılığını paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ercan, "Ankara, İstanbul, İzmir’de uzun süre deprem yok. Bir kere geldik bu dünyaya, yaşamın keyfini çıkar. Oku, yaz, sesin çıktıkça bağır. Yürü, koş, ye, iç. Sev, sevil, sarıl sevdiklerine. Ülkemizin muhteşem doğasına at kendini, dağlar, ırmaklar, çağlayanlar, ormanlar. Haydi" ifadelerini kullandı.

ERCAN'IN AÇIKLAMALARI TEPKİ TOPLUYOR

Öte yandan Ercan'ın İstanbul depremine ilişkin açıklamaları, başta Prof. Dr. Naci Görür olmak üzere yer bilimciler arasında tepki topluyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Prof. Ahmet Ercan'dan ilginç deprem açıklaması: İstanbul,... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:59:16