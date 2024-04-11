Prof. Ahmet Ercan'dan ilginç deprem açıklaması: İstanbul, Ankara ve İzmir...





ARTÇILAR SÜRÜYOR

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR DEPREM OLASILIĞI





ERCAN'IN AÇIKLAMALARI TEPKİ TOPLUYOR

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili birden vururken, 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 120 bin kişi depremden yaralı kurtuldu, 40 bine yakın bina yıkıldı.Sayıları 40 bine yaklaşan ve büyüklüğü 6,6'ya kadar erişen artçı sarsıntılar ise bölgede halen devam ediyor.Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden 1 yıla aşkın süre geçerken Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, beklenen İstanbul depremi ve Ankara, İzmir'e ilişkin deprem olasılığını paylaştı.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ercan, "Ankara, İstanbul, İzmir’de uzun süre deprem yok. Bir kere geldik bu dünyaya, yaşamın keyfini çıkar. Oku, yaz, sesin çıktıkça bağır. Yürü, koş, ye, iç. Sev, sevil, sarıl sevdiklerine. Ülkemizin muhteşem doğasına at kendini, dağlar, ırmaklar, çağlayanlar, ormanlar. Haydi" ifadelerini kullandı.Öte yandan Ercan'ın İstanbul depremine ilişkin açıklamaları, başta Prof. Dr. Naci Görür olmak üzere yer bilimciler arasında tepki topluyor.