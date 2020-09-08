Samanyolu Haber /Gündem / Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Türkiye'deki gerçek vaka sayısını açıkladı /08 Eylül 2020 23:08

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Türkiye'deki gerçek vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan günlük koronavirüs verileri akıllarda soru işaretleri bırakırken, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, gerçek vaka sayıları konusunda bir çıkışta bulundu.

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Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye’deki gerçek vaka sayısının açıklanan rakamın en az 10 kat fazla olduğunu açıklarken Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İftihar Köksal Habertürk’te Afşin Yurdakul’un 360 programına katıldı. 

Programının konuğu Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan şunları söyledi:

"Yapılan çalışmalar gösteriyor ki gerçek vaka sayıları açıklananın 3-4 kat değil, en az 10 kat fazlası. Siz çok düzgün bir test politikası izleyip çok düzgün bir taramada yapsanız bütün ülkelerdeki veriler topludaki gerçek vakaların bizim bulduğumuzun 10 katı olduğunu gösteriyor. Örneğin ABD, İspanya, İngiltere, İsveç buralarda yapılan çalışmalar gösterdi ki sizin bulduğunuz vakaların en az 10 bazen 20 katı fazla insanın bağışıklık geçirdiğini gösteriyor. Türkiye’de vakalar 20 binlerde iken yapılan çalışma sonucunu Sağlık Bakanı’da açıklamıştı ve aktif vakamızın 215 bin civarında olduğu ortaya çıkmıştı. Yani şuan Türkiye’de en az 230 bin tane virüs bulaştırma potansiyeline sahip ama bunların yüzde 90’ı kendisi bile farkında değil çünkü test yapılmamış sonucu bile yok. Belirtisiz ya da hafif belirtilerle geçiriyorlar."
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