Programı bir haftada çöktü

IMF'nin Türkiye'ye geldiği günden bu yana elektrik ve doğalgazdan başlayarak içki, sigara, çay, şeker, köprü, otoyol, posta ve tren gibi devletin belirlediği ürün ve hizmetlere yüzde 20'leri bulan zamların yapılması ‘gizli IMF programı mı uygulanıyor' sorularına yol açtı.







SEÇİM BİTTİ ZAMLAR GELDİ





Seçimlerde oy kaybetmemek için kamu zamlarını bekleten iktidar, haziranda ertelenen İstanbul seçiminin de tamamlanmasıyla adeta zam furyası başlattı. Zam perdesi yüzde 15-16'lık çay ve şeker zamlarıyla açılırken bu ürünleri doğalgaz ve elektriğe ilk postada yapılan yüzde 15'lik zamlar takip etti. Her dönem olduğu gibi içki ve sigaradaki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışları zam furyasına katıldı.





Seçim zamları devam ederken geçen ay Türkiye'de ekonominin durumunu inceleyen IMF heyeti ülkeden ayrıldı, hemen ardından YEP ve beraberinde de yüzde 15'lik sürpriz elektrik zammı açıklandı. Bu zamları önceki günkü yüzde 20'lik köprü ve otoyol zamlarıyla dünkü yine yüzde 20'lik posta ve tren bilet zamları izledi.







Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre, tıpkı IMF programlarının uygulandığı dönemlerde olduğu gibi IMF heyetinin ülkeden ayrılmasının hemen ardından gelen son zamlar, ‘Gizli IMF programı mı uygulanıyor' sorularına yol açtı. IMF, ülke ekonomisini inceledikten sonra kamu açığının azaltılması için kamu ürünlerine yüksek zamların, maaş ve aylıklara ise düşük zamların yapılmasını ister, IMF heyeti gittikten sonra zam sağanağı başlardı.





Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçen yıl birincisini bu yıl da ikincisini yayımladığı YEP'te, enflasyonu düşürmek için kamunun belirlediği bazı fiyat ve ücretlerin gerçekleşen enflasyon oranı kadar değil, hedeflenen enflasyon oranı kadar artırılacağı sözünü vermişti.





ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 8.5





İktidar her yıl enflasyon hedefini yüzde 5 olarak ilan etmekle birlikte, ayrıca bir de gerçekleşme tahmini yayımlıyor. YEP'e göre 2019 yılı sonunda TÜFE yüzde 12, 2020 yılı sonunda ise yüzde 8.5 olacak. Bu tahminlere göre 2019 yılını etkileyecek kamu zamlarının yüzde 12'yi, 2020'yi etkileyecek kamu zamlarının ise yüzde 8.5'i aşmaması gerekiyor.





Ancak kamu yaptığı yüksek oranlı zamlarla daha şimdiden hem 2019 YEP'ini hem de daha uygulaması bile başlamayan 2020 YEP politika hedeflerini boşa düşürmüş oldu.



