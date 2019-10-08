Samanyolu Haber /Ekonomi / Üç şirket daha konkordato ilan etti /08 Ekim 2019 10:22

Üç şirket daha konkordato ilan etti

Ekonomik krizde mali darboğaza giren şirketlerin sayısı her geçen gün artıyor. Denizli'de maden ve metal sektörlerinde faaliyet gösteren üç şirkete mahkeme tarafında iki aylık "geçici mühlet" hakkı tanındı.

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Denizli'de Acıpayam Ticaret Odası başkanına ait üç şirket konkordato ilan etti.

Acıpayam Ticaret Odası Başkanı Mehmet Sürücüoğlu’ya ait olan Kromtaş Metal Maden, Sürtaş Maden ve Akkrom Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin konkordato kararında mahkemeden ek karar çıktı.

ÜÇ AYLIK GEÇİCİ MÜHLET İKİ AY DAHA UZATILDI

Acıpayam Asliye Hukuk Mahkemesi üç firma hakkında verdiği üç aylık geçici mühleti 2 Ekim 2019’dan başlamak üzere iki ay daha uzattı. Bu süre zarfında şirketleri  konkordato komiseri idare edecek. 

Geçici mühletin sonunda bilirkişi borçlar, alacaklar, öz sermaye ve işletme durumu gibi başlıklarda üç şirket hakkında mali rapor hazırlayacak. Mahkeme bu rapora göre nihai kararını verecek.

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