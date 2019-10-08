Üç şirket daha konkordato ilan etti

Denizli'de Acıpayam Ticaret Odası başkanına ait üç şirket konkordato ilan etti.







Acıpayam Ticaret Odası Başkanı Mehmet Sürücüoğlu’ya ait olan Kromtaş Metal Maden, Sürtaş Maden ve Akkrom Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin konkordato kararında mahkemeden ek karar çıktı.





ÜÇ AYLIK GEÇİCİ MÜHLET İKİ AY DAHA UZATILDI





Acıpayam Asliye Hukuk Mahkemesi üç firma hakkında verdiği üç aylık geçici mühleti 2 Ekim 2019’dan başlamak üzere iki ay daha uzattı. Bu süre zarfında şirketleri konkordato komiseri idare edecek.





Geçici mühletin sonunda bilirkişi borçlar, alacaklar, öz sermaye ve işletme durumu gibi başlıklarda üç şirket hakkında mali rapor hazırlayacak. Mahkeme bu rapora göre nihai kararını verecek.





