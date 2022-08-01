PTT çalışanları birçok ilde iş bıraktı

Yüksek seyreden enflasyon karşısında vatandaşlar zorlanırken, çalışamlar da yeni kazanımlar elde ederek ekonomik kriz ortamında hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor.





Bu kapsamda bir çalışma içinde olan PTT işçilerinin de taleplerine dikkat çekmek amacıyla birçok ilde iş bırakma kararı aldığı aktarıldı.







Evrensel'de yer alan habere göre daha önceki sözleşme dönemlerinde asgari ücrete ek olarak çalıştıkları birimlere göre yüzde 30, 35 ve 40 oranında zam alan 14 bin dolayında PTT AŞ bünyesindeki taşeron işçi, bu sözleşme döneminde bu oranların düşürülmesiyle karşılaştı. Zam beklerken daha önceki sözleşmelerde yer alan haklarından da olan işçiler; İstanbul’dan Kocaeli’ye, Bursa’dan Elazığ’a, Dersim’den Batman’a kadar birçok ilde iş bıraktı. daha önceki sözleşme dönemlerinde asgari ücrete ek olarak çalıştıkları birimlere göre yüzde 30, 35 ve 40 oranında zam alan 14 bin dolayında PTT AŞ bünyesindeki taşeron işçi, bu sözleşme döneminde bu oranların düşürülmesiyle karşılaştı. Zam beklerken daha önceki sözleşmelerde yer alan haklarından da olan işçiler; İstanbul’dan Kocaeli’ye, Bursa’dan Elazığ’a, Dersim’den Batman’a kadar birçok ilde iş bıraktı.

"KÖLELİK SÖZLEŞMESİ"





"HAK ETTİĞİMİZİ İSTİYORUZ"





Mevcut ücretleriyle geçinemediklerini söyleyen PTT işçileri yaptıkları açıklamada, bu yeni sözleşmeye imza atmadıklarını ifade etti.13 yıldır PTT İzmit Dağıtım Toplama Merkez Müdürlüğünde çalışan Fulya Mermertaş, “Yeni bir sözleşme yapılacak. Yıllardır yüzde 35 oranında zam alıyorduk fakat asgari ücrete gelen zammın ardından birden bu oran yüzde 15’e düşürüldü. Yol ve yemek parası veriliyor. Fakat çok düşük bir ücret üzerinden veriliyor bu. Hiçbir şekilde ulaşımı ve yemek ihtiyacımızı karşılamıyor. Promosyonlar verilmiyor. Çok fazla ağır maddeler var sözleşmede. Ve çok fazla kesinti var. Tam bir kölelik sözleşmesi. Biz de kabul etmemek için direniyoruz. Eski hakkımız olan yüzde 35’i almak için direniyoruz. 08:30’dan 17:30’a kadar devam edeceğiz. Bu hafta boyunca buradayız” dedi.Bir başka PTT işçisi de “Ücret zammındaki düşüşü kabul etmemiz mümkün değil. Geçmiş yıllarda PTT’nin kendi personeliyle aramızda bin lira fark oluyordu. Şimdi ise neredeyse yarı yarıya düşük ücretlerimiz. Yeni sözleşmede yol ve yemek ücreti veriyorlar ama ücret zammımızı düşürüyorlar. Zaten verdikleri yol parası yemek parası toplam 40 lira. 25 lirası yemek parası. Pandemi döneminde biz en kötü koşullarda bile çalışmaya devam ettik. Hastalandığımızda ücretimizden kesinti yapıldı. Bize resmen hasta olmak yasak diyorlar. Biz hak ettiğimizi istiyoruz” diye konuştu.Bursa’da PTT Başmüdürlüğü önünde toplanan işçiler adına açıklamayı okuyan PTT-Sen Örgütlenme Sekreteri Emin Bil, geçmiş yıllarda yapılan sözleşmelerde asgari ücretin yüzde 30 ila 40’ından fazla fark aldıklarını belirterek, yeni sözleşme ile kendilerine yüzde 10 gibi bir zammın dayatıldığını söyledi.