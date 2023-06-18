Putin: Afrika’ya tahılın sadece yüzde 3’ü gidiyor

Dünya gıda pazarındaki krizin, hiçbir şekilde Rusya'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyonunun" bir sonucu olmadığını, Ukrayna'daki durumdan çok önce şekillenmeye başladığını vurgulayan Putin, "Bu kriz, Batılı ülkelerin, hem ABD hem de Avrupa ülkelerinin koronavirüs salgınıyla ilgili sorunlarını çözmek için akıl almaz, ekonomik olarak haksız emisyonlara girişmeye başlaması sonucu ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.







Rus lider, “Ukrayna limanlarından Rusya ve Türkiye'nin yardımlarıyla 31,7 milyon ton tarım ürünü ihraç edildi. İhtiyaç sahibi Afrika ülkeleri Cibuti, Somali, Sudan, Libya, Etiyopya'ya gönderilen tarım ürünü 976 bin ton. Bu, yüzde 3,1'e tekabül ediyor. Neo-kolonyal Avrupa yönetimi, daha doğrusu Amerikan yönetimi, uluslararası toplumu ve ihtiyaç sahibi Afrika ülkelerini yine aldattı. Bu arada gıdanın yüzde 38,9'u Avrupa Birliği ülkelerine gönderildi, 12,3 milyon ton Türkiye'ye, yüzde 11 diğer ülkelere gönderildi.”





Rusya-Ukrayna krizini ve çatışmaların sonlandırılması için önce Kiev’e ardından da Rusya’ya ziyarette bulunan Afrika ülkeleri liderleri on maddelik ‘barış teklifi’ sundu.





Samanyoluhaber.com - Moskova