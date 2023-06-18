Erkek çocukların ticaretinde artış var, Türkiye 2. kategoride

Türkiye, ABD Dışişleri Bakanlığının bu yılki İnsan Kaçakçılığı Raporu'nda 2. kategoride yer aldı.







ABD Dışişleri Bakanlığının bu yılki İnsan Kaçakçılığı Raporu'nda genellikle göz ardı edilen "erkek çocuklara yönelik ihlallere ve siber dolandırıcılığa" dikkat çekildi.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre rapor, bazıları Çin'le bağlantılı olan insan tacirlerinin Laos'tan Türkiye'ye, Kamboçya, Malezya, Burma ya da Filipinler üzerinden yetişkin ve çocukları zorla çalıştırma ya da iş bağlantılı kaçakçılığa alet ettiklerini de ortaya koydu.





Raporda, insan tacirlerinin internetteki sahte iş ilanlarını kullanarak düzinelerce ülkede yetişkin ve çocukları işe almak için pandemiden yararlandığı belirtildi.





2023 raporuyla ilgili yazılı bir açıklama yayınlayan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Seyşeller, Danimarka ve Hong Kong'un insan tacirlerine karşı yürüttüğü mücadeleyi överken, erkek çocuklara ve genç erkeklere yönelik insan kaçakçılığının, genellikle küresel çapta ilgi görmediğini ancak "yıkıcı" sonuçlara yol açtığını belirtti.





ERKEK ÇOCUKLARIN TİCARETİNDE ARTIŞ

Rapora göre, erkek çocuğu ticaretinde son yıllarda büyük bir artış olduğu görüldü.





Dışişleri Bakanı Blinken, insan kaçakçılığının kurbanı olan erkek çocukları ve genç erkeklerin sayısının aynı dönemde kız çocukları ve kadınlara göre beş kat arttığına dikkat çekti.







Yıllardır kaçakçılığın yalnızca kadınlara yönelik olduğuna dair yanlış bir algılama olduğunu belirten Blinken, "Gerçek şu ki, cinsiyet, cinsel kimlik gözetmeksizin herkes insan tacirlerinin hedefi olabilir” diye konuştu.





Blinken ayrıca, Kovid-19 salgını döneminde, insanların zorla çalıştırılmasına yönelik suçlarda artış yaşandığına dikkat çekti.





İNSAN TİCARETİ KONUSUNDA EN DÜŞÜK KATEGORİDE 24 ÜLKE BULUNUYOR

İnsan ticareti konusunda en düşük kategoride 24 ülke bulunuyor





Raporun en düşük kademesindeki 24 ülke arasında Çin, Kuzey Kore, Beyaz Rusya, Afganistan, Myanmar, Suriye ve İran gibi devletler yer alıyor.





Bununla birlikte raporda notları düşürülen, Cezayir, Çad, Cibuti, Ekvator Ginesi ve Papua Yeni Gine ile Vietnam, Malezya ve Brunei de üçüncü kademeye dahil edildi.





Ayrıca, Somali, Libya ve Yemen, raporda "özel vaka" olarak belirtildi.





TÜRKİYE, 2 KATEGORİDE YER ALIYOR

Raporda 2. kategoride yer verilen Türkiye ile Myanmar, Kamboçya, Laos, Malezya, Filipinler, Gana gibi ülkelerde kaçakçıların, Kovid-19 salgını döneminde "yaygın işsizlikten" faydalandıkları açıklandı. İkinci kategori, hükümetlerin yasanın asgari standartlara tam olarak uymamakla birlikte önemli çaba gösterdiğine işaret ediyor.





Raporda hükümetin bazı alanlarda asgari standartları karşılamadığına dikkat çekildi. Buna göre daha az insan tacirinin hüküm giydiği, mahkemelerde zanlıların çoğunun beraat ettiği, insan ticaretine dair davaları özel beceri ve bilgi sahibi olmayan genel polis soruşturma dairelerinde yürütüldüğü belirtildi.





Öte yandan hükümetin yerel sivil toplum kuruluşlarını mağdur koruma çabalarında dışladığı ve kolluk kuvvetlerinin zaman zaman insan ticaretini daha az cezayı gerektiren daha hafif suçlar, özellikle de seks ticareti yerine "fuhuşa teşvik" kapsamında soruşturduğu eleştirisi getirildi.





Hükümetin özel destek sunma kapasitesinden yoksun olduğu, transseksüel mağdurları barınma hakkından mahrum bıraktığı ve mağdurlara yardım fonlarını azalttığı da raporda olumsuz noktalar olarak dile getirildi.



