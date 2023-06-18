Samanyolu Haber /Gündem / FB'li kongre üyesi Erdoğan'a isyan bayrağı açtı: İsterse mahkemeye versinler /18 Haziran 2023 12:46

FB'li kongre üyesi Erdoğan'a isyan bayrağı açtı: İsterse mahkemeye versinler

Bu yıl futbolda şampiyonluğa ulaşamayan Fenebahçe'de olağan mali kongre bugün gerçekleştirildi. Ali Koç ve yönetiminin ibra edildiği kongreye bir üyenin yaptığı konuşma damga vurdu. Kongre üyesi Burhan Özbilgin, "En büyük zararı biz Tayyip Erdoğan'dan gördük, görmeye de devam ediyoruz. İsterse beni mahkemeye versinler" dedi.

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Fenerbahçe’nin bugün gerçekleştirilen mali genel kurulunda AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştiren kongre üyesi Burhan Özbilgin, “En büyük zararı biz Tayyip Erdoğan’dan gördük, görmeye de devam ediyoruz. İsterse beni mahkemeye versinler” dedi.

Fenerbahçe’nin 2022 yılı olağan mali genel kurul toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ve üyeler katıldı. Kongre üyesi Burhan Özbilgin, konuşmasında Süper Lig’de 2022-23 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray’ın ziyareti sırasında AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yaptığı konuşmayı eleştirdi.

Erdoğan’ın “Bilhassa siyasi tartışma ve mücadelenin spor müsabakalarının dışında tutulması milletimizin huzuru açısından büyük önem arz ediyor. Galatasaray Kulübü’nün sergilediği hassasiyeti takdirle karşılıyorum” dediğini hatırlatan Özbilgin, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımız Galatasaray’ı tebrik etmiş, siyasete girmediğiniz için diye. Ben şimdi buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza soruyorum: Trabzonspor şampiyon olurken senin bakanların protokolde değil de niye tribündeydi? Fenerbahçe tribünlerinde hiçbir bakanın yoktu. Herkes diyor ki Sayın Tayyip Erdoğan, Fenerbahçeli, Fenerbahçe’yi şampiyon yapacak. En büyük zararı biz Tayyip Erdoğan’dan gördük, görmeye de devam ediyoruz. İsterse beni mahkemeye versinler, sonuna kadar ben Fenerbahçe için varım.”

Burhan Özbilgin’in sözleri salonda büyük alkış aldı.
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