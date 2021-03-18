Samanyolu Haber /Dünya / Putin, Biden'ı canlı yayında tartışmaya davet etti /18 Mart 2021 20:27

Putin, Biden'ı canlı yayında tartışmaya davet etti

ABD ve Rusya arasında ipler gerildi. ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Putin için katil benzetmesi yapması iki ülke arasındaki gerilim arttı.

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Rusya Devlet Başkanı Putin’den Biden’e yanıt geldi. Putin, ABD Başkanı Biden ile cuma veya pazartesi günü görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.ABD Başkanı Joe Biden'ın  Rusya lideri Vladimir Putin ile ilgili tartışmalı sözlerinin ardından Putin'den bir açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, pazartesi veya cuma günü Biden ile görüşebileceğini iki ülke ilişkilerinin korunması gerektiğini söyledi.

Putin açıklamasında şunları ifade etti:

"Başkan Biden'ı tartışmamıza devam etmek için davet etmek istiyorum, ancak tek bir şartla, bunu internet üzerinden canlı olarak yapacağız. Herhangi bir erteleme olmaksızın, doğrudan açık, doğrudan bir tartışmada. Rusya halkı, ABD halkı ve diğer birçok ülke bu konuyla ilgileniyor gibi görünüyor."
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