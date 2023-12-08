Samanyolu Haber /Dünya / Putin bir kez daha aday olacak /08 Aralık 2023 15:32

Putin bir kez daha aday olacak

"Anavatanın Kahramanları Günü" dolayısıyla Kremlin'de düzenlenen törenin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 2024 başkanlık seçimleri için aday olacağını söylediği öne sürüldü.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 5’inci kezdevlet başkanı seçilmek için aday olmayı planladığını söyledi.

TASS Haber ajansının geçtiği bilgiye göre, Putin, operasyon bölgesinden bir askerin babasının sorusu üzerine bu açıklamayı yaptı.

Putin yeniden aday olur ve seçilirse bu onun başkanlıkta beşinci dönemi olacak. Rusya'da başkanlık seçimleri üç gün sürecek ve 15-16-17 Mart 2024'te yapılacak.

Putin adaylığını Kremlin'deki bir ödül töreninin ardından gelen soru üzerien söyledi. Ajansın bildirdiğine göre, konuklardan biri ondan aday olmasının ülke faydasına olacağını ve bu nedenle aday olarak görmek istediklerini söyledi. Buna cevaben Putin kabul ederek adaylığını açıklamış oldu.  

Rusya'da başkanlık seçimlerinin 17 Mart 2024'te yapılması planlanıyor. Rusya Merkez Seçim Komisyonu, seçimlerin 15, 16 ve 17 Mart olmak üzere üç gün boyunca yapılacağını önceden ilan etmişti. İlk kez bir başkanlık seçimi Rusya’da üç gün sürecek.

Referandumlar sonucu Rusya’ya dahil edilen yeni bölgelerde de Rusya devlet başkanlığı seçimleri yapılacak.Kanuna göre, seçimler için kendi adayların taleplerini 27 Aralık'a kadar, parti adaylarının ise 1 Ocak'a kadar Seçim Kuruluna sunmaları gerekiyor.

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