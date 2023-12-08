Biden ailesinde sular durulmuyor: Oğul Biden hakkında yeni iddianame

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkında 'vergi kaçırmak' suçlamasıyla bir iddianame daha hazırlandı. Konuya ilişkin olarak 7 Aralık Perşembe günü bir açıklama yapan ABD Adalet Bakanlığı, konuya ilişkin açıklamasında, Biden'ın lüks hayat tarzına milyon dolarlar harcarken 1,4 milyon dolarlık vergisini ödemediğini bildirdi.







Reuters'ın haberine göre, 53 yaşındaki Hunter Biden'a vergi suçlarıyla bağlantılı üç suç ve altı kabahatten ABD Bölge Mahkemesi'ne bağlı Kaliforniya Merkezi Bölge Mahkemesi tarafından iddianame hazırlandı. Biden, suçlu bulunması halinde 17 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Adalet Bakanlığı da soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.





'LÜKS HARCAMA YAPTI AMA VERGİ ÖDEMEDİ'

İddianamede paylaşılan bilgilere göre, Hunter Biden, kendi değerlendirmesine göre 2016 ve 2019 yıllarında ödemesi gereken en az 1,4 milyon dolarlık vergiyi ödememek için dört yıl boyunca faaliyette bulunmuştu. Bu esnada ise 70 bin dolardan fazlası uyuşturucu tedavisi için olmak üzere uyuşturucu, eskortlar, sevgilileri, lüks oteller, kiraladığı mülkler, araba, kıyafet ve diğer kişisel eşyalara büyük meblağlar ödemişti.







Biden'ın avukatı Abbe Lowell ise bir açıklama yaparak müvekkilinin tüm vergilerini tamamıyla geri ödediğini, özel savcı David Weiss'ın daha önce vardıkları bir anlaşmadan caydığını savundu. Lowell, "Hunter'ın soyadı Biden olmasaydı Delaware ve şimdi Kaliforniya'da kendisine bu suçlamaların yöneltilmeyeceğini söyledi. Savcılara göre, Biden, soruşturma konusu 2016-Ekim 2020 döneminde 7 milyon doların üzerinde bir gelir elde etmişti. Beyaz Saray ise konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.





TEMSİLCİLER MECLİSİ KOMİTESİ'NDEN BIDEN'LARA 'YOLSUZLUK' SUÇLAMASI

ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi de bu hafta başında Demokrat Partili Başkan Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın şirketi Owasco PC'nin ABD Başkanına ödeme yaptığını gösteren banka kayıtlarını ortaya çıkarmıştı. Komite'nden yapılan basın açıklamasına göre, Komite Başkanı James Comer, Owasco PC'nin Başkan Joe Biden'a aylık ödemeler yaptığını gösteren banka kayıtlarını da paylaştı.





Şu ana kadar en az 20 paravan şirket tespit eden Komite, Biden ailesinin, Joe Biden'ı bir "marka olarak" kullanarak 2015-2019 yıllarında 24 milyon dolardan fazla kazandığını saptadı. Komite, Owasco PC'nin Çin devleti bağlantılı şirketlerden ödemeler aldığını belirledi. James Comer, söz konusu banka kayıtlarının paylaşılmasının ardından, Hunter ile amcası James Biden'ın kişisel ve ticari banka hesaplarına ulaşılmasını mahkemeden talep etti.





Hunter Biden, haziran ayında hakkında hazırlanan iddianamede ise yanlış beyanda bulunmak ve yasadışı bir şekilde ateşli silaha sahip olmak ile suçlanmıştı.