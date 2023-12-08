İmamoğlu'ndan İnce açıklaması: İzmir adaylığı için mi görüştü?

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüştüklerini ve önümüzdeki günlerde yeni görüşmeler yapabileceklerini söyledi.







İmamoğlu, "Muharrem İnce'yle uzun yıllara dayalı bir ilişkiye sahibiz. Karşılıklı çok sevgi ve saygı kapsamı içerisinde dertleştiğimiz, sohbet ettiğimiz anlar geçmişte de oldu. Böylesi bir görüşme arzusunu keyifle karşıladım, bir araya geldik. Yoğun bir biçimde İstanbul odaklı ve İstanbul'da güçlü bir şekilde destek olma arzusunu paylaştı. Ben de çok mutlu olduğumu ifade ettim. İstanbul'un başarısıyla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Yine buluşabiliriz. Bizim buluşmalarımızın olağanüstü bir şeymiş gibi algılanmasına üzülüyorum. Ben İBB Başkanıyım. Partimde de önemli bir geçmişim var. Bu ve buna benzer parti içi veya parti dışı görüşme imkanına sahip birisiyim. Parti kurumsalı ve kurumsal ahlakım gereği bu ve benzeri görüşmeleri elbette Sayın Genel Başkanım Özgür Özel'le de istişare ederiz. Çok uygar, yeni nesil bir genel başkan ve belediye başkanı ilişkisi yürütüyoruz. Hem şeffaflığıyla, ilişki düzeyiyle, keyifli bir ilişki zemini yürütüyoruz. Hem Sayın İnce'yle görüşmemiz doğal ve bundan sonraki görüşmelerimiz de mümkün hem de Sayın Genel Başkanımızla bu süreci yönetirken hem şeffaflığımızla hem samimiyetimizle örnek bir süreci, yeni nesil siyaseti yürüttüğümüzü bilmenizi isterim." dedi.





İZMİR VE YALOVA İDDİALARINA YANIT

Muharrem İnce'nin adının İzmir ve Yalova'da belediye başkanlığı için konuşulduğu iddialarına yönelik İmamoğlu, şunları söyledi:





"Hiç öyle bir konu dahi geçmedi Konuşulabilir ve bilgi paylaşımı olabilirdi ama geçmedi. Kod adı İzmir ise İzmir'in adı bile geçmedi sohbetimizde."





"İYİ PARTİ'NİN GİK KARARINA SAYGI DUYARIZ"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin Meclis grup toplantısında "Özellikle büyük şehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek mümkün değil" demişti. İmamoğlu, Akşener'in açıklamalarına yönelik ise şunları kaydetti:





"Ben İstanbul ismi duymadım konuşmasında, ben mi kaçırdım. Üstüme alınmadım. Niye okları çevirdiniz anlamadım. Belki başka bir şeyi kastetmiştir Sayın Akşener. Ben o içerik bölümünü dinledim, içinde İstanbul yok. Genelleme yaparak bir tespitte bulunduğunu düşünüyorum. Hiç üzerime alınmadım. Sayın Meral Akşener ile İstanbul'un çok önemli metro ve tramvay hatlarını birlikte açtık, inşallah yine açarız. Başka projeleri de birlikte açtık. Gururla bu 5 yılı bizi destekleyen, ittifakımız olan bir partiye de CHP'ye de çok keyifli bir 5 yılı yaşattığımızı da verilerimizle biliyorum. O yüzden hiç üzerime alınmadım. Sayın Akşener'in de bizi kastettiğini düşünmüyorum. Sayın Akşener ve İYİ Parti ile ve teşkilatlarıyla görüşmeler akşamdan sabaha kesilmez. GİK tabii ki partinin karar alma mekanizmasıdır. Buna hepimiz saygı duyarız. Toplumsal tabandaki sesleri duymak ve bu seslerin yanı sıra teşkilatlara olan yansımasını da hissederek, bir sorumluluk varsa vazife varsa tekrar görüşmek mümkündür. Sadece İstanbul'da değil Türkiye'nin birçok yerinde bu görüşmelerin yapıldığını, İYİ Partili ve CHP'li belediyelerin de yaptığını ve yeni talip olan insanların da yine ilişki kurarak bu dayanışmayı yaptıklarını duyuyorum. Bugün bunu soruyorsunuz belki 5-6 gün sonra bambaşka bir soru sorabilirsiniz.