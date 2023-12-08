Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de İstanbul için 3 başvuru: İşte o isimler... /08 Aralık 2023 14:26

AKP'de İstanbul için 3 başvuru: İşte o isimler...

AKP'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için 3, 37 ilçe için 248 aday adayı başvuru yaptı.

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İstanbul'da, 2024'te yapılacak yerel seçimlere aylar kala siyasi partilere hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hem de ilçe belediyeleri için yüzlerce başvuru yapıldı.

İBB İÇİN 3 BAŞVURU
Halk TV'nin AKP İstanbul İl Başkanlığı'na dayandırdığı bilgilere göre, İstanbul'da İBB için 3 aday adayı başvuru yaptı.

Kentin 37 ilçesinde ise toplam 248 aday adayı, başkan adaylığı için AKP'ye başvurdu. Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde ise başvuru yapan aday adayı olmadı.

HANGİ İSİMLER İBB İÇİN BAŞVURDU?
İBB başkanlığı için AKP'ye başvuruda bulunan isimler Mehmet Hişyar Korkusuz, Metin Külünk ve Mustafa Kocaizmirli.

EN FAZLA BAŞVURU BAYRAMPAŞA İÇİN YAPILDI
AKP'den en fazla başvuru yapılan ilçe 20 aday adayı ile Bayrampaşa oldu.

Bu ilçeyi sırasıyla Esenyurt 19, Sultanbeyli 18, Büyükçekmece 13, Ataşehir 12, Sancaktepe 11, Küçükçekmece 11, Gaziosmanpaşa 10, Arnavutköy 10, Kartal 10, Maltepe 9, Tuzla 8, Çekmeköy 7, Eyüpsultan 7, Pendik 7, Güngören 6, Bahçelievler 6, Başakşehir 6, Kadıköy 6, Sarıyer 5, Bakırköy 5, Avcılar 5, Çatalca 4, Beyoğlu 4, Beylikdüzü 4, Sultangazi 4, Üsküdar 3, Beykoz 3, Bağcılar 2, Esenler 2, Zeytinburnu 2, Silivri 2, Şişli 2, Şile 2, Ümraniye 1, Kağıthane 1 ve Adalar 1 başvuru ile takip etti.

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