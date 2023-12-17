Putin çatışma bölgelerindeki asker sayısını açıkladı: 617 bin

Samanyoluhaber.com / Moskova





Dikkat çeken açıklama Putin'in geleneksel hale gelen yıl sonu değerlendirmesinde yapıldı. Putin, bir soru üzerine askeri operasyonun başında belirtilen hedeflerin değişmediğini de söyledi.







Savaş bölgesinde bulunan Rus askerlerinin sayısını 617 bin olarak açıklayan Putin, Rus birliklerinin durumunun tüm cephelerde iyiye gittiğini söyledi.





Cephe hattının uzunluğunun 2 bin kilometre olduğunu belirten Rus lider, çok uzun olan cephe hattından dolayı temas noktalarında “her şeyin zamanında teslim edilemediğini”, bazı durumlarda cepheye teslimatlarda aksaklıklar yaşanabildiğini sözlerine ekledi. Bu bağlamda savunma sanayiinde yerli üretim ve diğer ülkelerden alımların sayısının da arttığını söyledi.





Putin, askeri operasyonun başında belirtilen hedeflerin değişmediğine vurgu yaparak askeri çatışmaların Rusya'nın hedeflerine ulaşana kadar süreceğine dikkat çekti, 'hedeflerimize ulaştığımızda barış olacak’ dedi.





Konuşmasının devamında, geçtiğimiz yıl kısmi seferberlik kapsamında cepheye gönderilen vatandaşların kahramanlıklarını öven Putin, ilan edilen seferberlik sırasında Rus ordusuna katılan vatandaşların Ukrayna cephesinde başarıyla mücadele verdiğini vurguladı.





“İkinci bir seferberlik dalgasına gerek yok” diyen Putin, geçen yılki kısmi seferberlik sırasında 300 bin kişinin Rus ordusuna katıldığını hatırlattı.

Seferberliği sona erdiren Rusya Savunma Bakanlığı’nın ardından sözleşmeli olarak askere alımları sürdürdüğünü kaydeden Rus lider, “Dün itibarıyla 486 bin kişi sözleşmeli olarak Rus ordusuna katıldı. Anavatanlarını savunmaya hazır vatandaşların sayısı hiçbir zaman azalmadı. Her gün bin 500 kişi gönüllü olarak ülke genelinde askerlik şubelerine başvuruyor” diye konuştu.





Putin, seferberlik sırasında ülkesini savunan 300 bin kişiden 244 bin kişinin savaş bölgesinde olduğunu bildirirken, 41 bin kişinin ise yaş sınırına ulaşılması, sağlık durumu ve diğer sebeplerden dolayı evine geri döndüğünü kaydetti.