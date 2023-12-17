İsrail askerleri ile Hamas arasındaki şiddetli çatışmalar nedeniyle Gazze'nin en büyük sağlık kuruluşu olan Şifa Hastanesindeki durum giderek kötüleşiyor.







Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada DSÖ ve Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı diğer kuruluşların çalışanlarından oluşan bir ekibin Filistin topraklarındaki en büyük hastane olan Şifa Hastanesi'ne Cumartesi günü tıbbi malzeme ulaştırdığı belirtildi.





DW Türkçe'nin haberine göre DSÖ açıklamasında "Yerinden edilen on binlerce insan hastane binası ve çevresini barınak olarak kullanıyor" denilerek içme suyu ve gıdada "ciddi sıkıntılar" olduğu belirtildi.





DSÖ: Acil servis kan gölü

"Ekip, içerisinde yüzlerce yaralı bulunan ve her dakika yeni bir hasta gelen acil servisi 'kan gölü' olarak tanımladı" diyen kuruluş "Travma yaralanması olan hastalara yerlerde dikiş atıldığını ve ağrı tedavisinin mevcut olmadığını" ifade etti.





DSÖ hastanenin asgari personelle asgari düzeyde hizmet verdiğini, durumu kritik olan hastaların ameliyat için El Ehli Arap Hastanesine gönderildiğini açıkladı. DSÖ hastanedeki ameliyathanelerin oksijen ve malzeme eksikliği nedeniyle işler durumda olmadığını, hastanenin "resüsitasyona ihtiyacı olduğunu" açıkladı. Günde sadece 30 hastaya diyaliz yapılabildiği belirtildi.





Nahostkonflikt - Schifa-KrankenhausNahostkonflikt - Schifa-Krankenhaus

Şifa Hastanesi'nde tedavi görenler (Fotoğraf Kasım ayında çekildi)Fotoğraf: Khader Al Zanoun/AFP

Genellikle kalp masaji olarak bilinen resüsitasyon, durmuş kalbin tekrar çalıştırılarak işlevini yerine getirmesi için yapılan eylemlere deniyor.





İsrail radikal İslamcı Hamas’ın hastanenin altında bir komuta merkezi bulunduğunu iddia ediyor. Ancak hastane yetkilileri ve Filistinli militanlar bunu reddediyor.





DSÖ'den takviye mesajı

Şifa Hastanesini temel hizmetlerine devam edebilmesi için "önümüzdeki haftalarda" takviye edeceğini duyuran DSÖ, malzeme ve personel desteği sağlanarak hastanedeki 20 ameliyathanenin tekrar işler hale getirilebileceğini aktardı.





Şu anda Gazze Şeridi’nin kuzeyinde sadece El Ehli Arap Hastanesi kısmen işler durumdayken diğer üç hastane Şifa ve El Awde hastaneleri ile El Sahabe tıp merkezi asgari düzeyde hizmet veriyor. 7 Ekim'den önce bölgede toplam 24 adet işler durumda hastane ve tıp merkezi mevcuttu.





İsrail ordusunun kayıpları 120'yi geçti

Öte yandan İsrail ordusunun verdiği kayıpların 2014 yılındaki kara harekâtındaki kayıplarının neredeyse iki katına ulaştı. İsrail ordusu Gazze'ye 27 Ekim tarihinde başlatılan kara operasyonunda Pazar günü itibarıyla 121 İsrail askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 2014 yılında İsrail'in Gazze'ye düzenlediği "Koruyucu Hat Operasyonu" sırasında 66 İsrail askeri hayatını kaybetmişti.





İsrailli askeri uzmanlar, İsrailli bir komutan ve bir Hamas yetkilisinin değerlendirmelerine yer verdiği haberinde Reuters Hamas’ın bölgeyi tanıması, sahip olduğu silah stoku ve tünel ağı ile Gazze'yi bir ölüm labirentine dönüştürdüğünü belirtiyor.





Diğer taraftan Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nin Hamas ile yaşanan savaşta "acil ve kalıcı bir ateşkes" sağlanması yönünde baskı yapmak için Pazar günü İsrail'e gittiği bildirildi. Colonna'nın İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile bir araya geleceği belirtildi. Paris, Cumartesi günü Gazze'de bir Fransız Dışişleri Bakanlığı çalışanının ölümüne neden olan İsrail saldırısını kınamış ve olayın aydınlatılmasını talep etmişti.





İşgal altındaki Batı Şeria’daki Tulkerim'e yönelik bir İsrail saldırısında beş Filistinlinin öldürüldüğü bildirildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Cumartesi günü de İsrail birlikleri tarafından iki Filistinlinin vurulduğu aktarıldı. Birkaç gün önce İsrail birlikleri tarafından Cenin'de yaralanan bir Filistinlinin de öldüğü bildirildi.





Avrupa Birliği ve ABD gibi birçok ülke tarafından terör örgütü kabul edilen Hamas'ın 7 Ekim tarihinde düzenlediği saldırılarda İsrail'in açıklamalarına göre 1140 kişi hayatını kaybetti. O tarihten bugüne İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında ise Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre 18 bin 800'den fazla insan hayatını kaybetti. İşgal altındaki Batı Şeria'da ise 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ya da yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı 290'ı geçti.