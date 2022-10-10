Samanyolu Haber /Dünya / Putin’den ilk açıklama: 'Yanıtımız sert olur' /10 Ekim 2022 16:57

Putin’den ilk açıklama: 'Yanıtımız sert olur'

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bu sabah düzenlenen saldırılar dünyayı ayağa kaldırırken Rusya lideri Putin de çok sert bir açıklama yaptı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sabah Ukrayna'nın enerji, askeri ve iletişim altyapısına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile gerçekleştirdiği toplantıda, Ukrayna'yı Rusya'da çeşitli terör eylemleri yapmakla suçladı. Ukrayna'nın Rusya'daki Kursk Nükleer Güç Santrali'ne üç saldırı gerçekleştirdiğini ifade eden Putin, santralde meydana gelen hasarların ciddi bir sorun yaşanmadan onarıldığını belirtti.

Televizyondan da yayınlanan konuşmasında Putin, Ukrayna'nın Türk Akım doğal gaz boru hattına yönelik de sabotaj girişiminde bulunduğunu savunarak “Rusya'nın, Baltık Denizi altından geçen uluslararası gaz taşıma sistemlerinin patlama nedenlerini araştırması önerisine neden izin verilmediği iyi bilinmektedir. Ama hepimiz kimin bu suçtan nihai faydayı sağladığını biliyoruz” dedi.

‘YANITIMIZ SERT OLUR’
Ukrayna'nın söz konusu saldırılarını yanıtsız bırakmanın artık mümkün olmadığını belirten Putin, “Savunma Bakanlığının önerisi ve Genelkurmay Başkanlığının planı doğrultusunda, bu sabah Ukrayna'nın enerji, askeri ve iletişim altyapısına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı gerçekleştirildi” ifadesini kullandı.

Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik benzer saldırıları devam ettirebileceği uyarısında bulunan Putin, “Eğer topraklarımıza yönelik terör eylemleri devam ederse, Rusya'nın yanıtı, Rusya'ya yönelik tehditlerle orantılı ve sert olacak. Bundan kimse şüphe duymasın” dedi.
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