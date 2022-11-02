Samanyolu Haber /Gündem / Putin’den yeni açıklama: Tahıl tedarikini engellemeyeceğiz, ihlal olursa anlaşmadan çekiliriz /02 Kasım 2022 19:42

Putin’den yeni açıklama: Tahıl tedarikini engellemeyeceğiz, ihlal olursa anlaşmadan çekiliriz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’dan tahıl sevkiyatları için tahsis edilen koridorun askeri amaçlar için kullanılmayacağına dair garanti aldıklarını belirterek "Rusya, Ukrayna’dan Türkiye’ye tahıl tedarikini, tarafsızlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yoksul ülkeler için verdiği çaba nedeniyle gelecekte de engellemeyecek.” dedi.

SHABER3.COM

Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile yaptığı toplantıda, Türkiye'nin diplomatik girişimleriyle Rusya'nın tekrar dahil olduğu Ukrayna'dan tahıl sevkiyatlarına yönelik anlaşmaya ilişkin konuştu.

Ukrayna'nın sevkiyatlar için belirlenen insani koridoru Rus gemilerine saldırmak için kullandığını anlatan Putin, “Bu nedenle tahıl anlaşmasındaki katılımımızı askıya aldık. Ukrayna tarafından, gelecekte böyle bir olayın yaşanmayacağı konusunda garantiler talep ettik.” açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin arabuluculuk çabalarıyla durumun açıklık kazandığını işaret eden Putin, “Rusya Savunma Bakanlığı, Türk tarafından, Ukrayna'nın söz konusu garantileri verdiği bilgisini aldı. Bu bağlamda, ben de anlaşma kapsamındaki çalışmalarımıza devam etme talimatı verdim. Rusya, Ukrayna tarafından verilen garantilerin ihlal edilmesi durumunda anlaşmadan çekilme hakkını kendisinde saklı tutuyor.” ifadesini kullandı.

Putin, Rusya'nın anlaşmadan çekilmesi halinde, Ukrayna'dan sevk edilen miktarda tahılı yoksul ülkelere sevk etmeye hazır olduklarının altını çizdi.

Ukrayna'dan Türkiye'ye yönelik sevkiyatları, Rusya’nın anlaşmadan çekilmesi halinde bile gelecekte engellemeyeceklerini vurgulayan Putin, “Rusya, Ukrayna'dan Türkiye'ye tahıl tedarikini, tarafsızlığı, tahıl işleme sanayisinin imkanları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoksul ülkeler için verdiği çaba nedeniyle gelecekte de engellemeyecek. Bu anlamda en ufak bir şüphemiz yok ve her koşulda Türkiye ile iş birliğine devam edeceğiz.” diye konuştu. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Putin’den yeni açıklama: Tahıl tedarikini engellemeyeceğiz,... Sonraki Haber >>

Nihal Olçok: 15 temmuz neyin ikramı ya!

Nihal Olçok: 15 temmuz neyin ikramı ya!

Hakan Şükür’den Ümit Özat’a: Sen geri zekalı mısın ya

Hakan Şükür’den Ümit Özat’a: Sen geri zekalı mısın ya

Dikkat çeken iddia: 'Deniz Baykal da istifa edebilir'

Dikkat çeken iddia: 'Deniz Baykal da istifa edebilir'

İsmailağa Cemaati'ne yakın dernekten 'cin çıkarma ve büyü bozma' reklamı

İsmailağa Cemaati'ne yakın dernekten 'cin çıkarma ve büyü bozma' reklamı

Kılıçdaroğlu'ndan Soylu ve AKP'ye ağır uyuşturucu suçlaması

Kılıçdaroğlu'ndan Soylu ve AKP'ye ağır uyuşturucu suçlaması

''Gülen'i vermediniz bari Hakan Şükür'ü verin''

''Gülen'i vermediniz bari Hakan Şükür'ü verin''

Dünyanın en uzun yolcu treni, seferini tamamlayarak rekor kırdı

Dünyanın en uzun yolcu treni, seferini tamamlayarak rekor kırdı

Hindistan’da köprünün çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı

Hindistan’da köprünün çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı

Ahmet Hakan yine pot mu kırdı?

Ahmet Hakan yine pot mu kırdı?

İran durulmuyor, polis en az 1 kişiyi öldürdü, 14 yaralı

İran durulmuyor, polis en az 1 kişiyi öldürdü, 14 yaralı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:11:17