Putin, Erdoğan’ı Astana’ya mı davet etti?

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rus medyasının önde gelen gazetelerinden Komersant, Putin ve Erdoğan’ın Astana zirvesinde Türkiye'nin barış müzakerelerine ev sahipliği konusunu görüşebileceğini duyurdu.





Konuyla alakalı Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleşmesi planlanan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Zirvesi'ne Erdoğan ile Putin arasında bir görüşme gerçekleşebileceğini açıklamıştı.





BDT ülkeleri üyesi olmayan Türkiye’nin katılımı ‘özel davetli’ statüsüyle mümkün. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Semerkant Şangay İşbirliği Görüşmesinde olduğu gibi, Erdoğan’ı özel olarak davet ettiği konuşuluyor.





Kommersant’ın haberine göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleşmesi planlanan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Zirvesi'ne Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılacağını açıklamıştı. Peskov, bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Putin arasında bir görüşme gerçekleşeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce Rusya ile ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere arasında müzakereler başlaması yönünde aracı olma niyetini açıklamasının ardından liderlerin bu konuyu görüşüp görüşmeyeceği sorusuna yanıt veren Peskov, "Müzakere talebi Astana'da ele alınabilir. Ancak bununla ilgili somut bir şey yok" dedi.