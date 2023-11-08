Samanyolu Haber /Dünya / Putin’in kararı dünyada büyük yankı uyandırmıştı! Bu kez AB’yi tehdit ettiler /08 Kasım 2023 00:20

Putin’in kararı dünyada büyük yankı uyandırmıştı! Bu kez AB’yi tehdit ettiler

Rusya'nın Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) çekilme süreci tamamlandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin çıkarları göz ardı edilerek Avrupa'da askeri güvenliğin sağlanması yönündeki girişimlerin iyi sonuçlara yol açmayacağını bildirdi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya’nın Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması’ndan (AKKA) çekilme sürecinin tamamlandığı belirtildi.

Bu antlaşmayla bağlantılı diğer anlaşmaların da geçerliliğini yitirdiğine işaret edilen açıklamada, Rusya’nın “ABD ve müttefiklerinin yıkıcı pozisyonu” nedeniyle antlaşmayı 2007’de askıya aldığı vurgulandı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“İYİ SONUÇLARA YOL AÇMAZ”

“Rusya’nın çıkarlarını dikkate almadan Avrupa’da askeri güvenliği sağlamaya yönelik girişimler, iyi sonuçlara yol açmaz. Yeni koşullar için uygun olmayan eski anlaşmalara bağlı kalma girişimleri de başarısızlığa mahkum ve silahların kontrolü alanındaki işbirliği mekanizmalarının çökmesine yol açabilir. NATO üyesi ve ittifakın etkisindeki ülke yetkilileri, müzakere etme kapasitesine sahip olmadıklarını gösterdi. Bu aşamada, onlarla silahların kontrolü alanında herhangi bir anlaşma yapılması mümkün değil.”

PARİS’TE İMZALANMIŞTI

Tarafların konvansiyonel güçlerine sınırlamalar getiren AKKA, NATO ve Sovyetler Birliği’nin de yer aldığı Varşova Paktı ülkeleri arasında 1990’da Paris'te imzalanmıştı.

PUTİN FESHETTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 29 Mayıs’ta AKKA’yı feshetme yönünde kararname imzalamıştı.
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