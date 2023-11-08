Vatandaş kredi alamıyor: Nakit bitti takas dönemi başladı

Finansmana erişim zorluğu karşısında ellerindeki mülkleri satamayan kişiler, konut, arsa, tarla, otomobil, hatta iş yerlerini değiş tokuş ediyor.





Konut takasında fiyatlar 1 milyon TL ile 70 milyon TL arasında değişirken, emlak ilanlarında oturumluk ve yatırımlık kira getirili daireler; dükkan, arsa, tarla ve araç karşılığında takasa açık durumda bulunuyor.





Lüks mülkler de takas kabul eden gayrimenkullerden. Üsküdar’da 101 milyon TL değerinde Boğaz manzaralı tripleks köşk, İstanbul Anadolu Yakası veya Bodrum’da gayrimenkul veya lüks araçla takasa açık durumda bulunuyor.





Yine Antalya’da 23 milyon liraya 4+1 havuzlu lüks villa, Nişantaşı’nda 44 milyon liraya havuzlu lüks daire, Beylikdüzü’nde 32 milyon liraya ikiz villa, İzmir’de 12 milyon liraya villa, Yalova’da 15,5 milyon liraya çiftlik, Şile’de 11 milyon liraya villa, Bahçelivler’de 11 milyon liraya 5+2 dubleks, daire, arsa ve araç takası kabul eden mülklerden. Yine Beylikdüzü’nde site içinde 70 milyon lira değerinde 13 daire, İstanbul’da ofis, dükkan, imarlı arsa karşılığında takas kabulüyle ilana çıkmış durumda.





İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Hizmetleri Komite başkanı ve Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kurucusu Hakan Akdoğan, konutta kredi muslukları sıkılaşınca, mülk sahiplerinin de takasa yöneldiğini söyledi. Akdoğan, “Piyasanın yavaşladığı, nakit akışının yavaşladığı dönemde takaslar ön plana çıkıyor. Araç takası olabiliyor, arsası vardır ya da konuta ihtiyacı varsa, arsasının, tarlasını verip konut almak isteyenler oluyor. Takas sonrası kalanı, 3-12 ay taksitlendirme yapılıyor” değerlendirmesinde bulundu.





Konut kredisi faizlerinin yüzde 40’ları aşması ve kredi musluklarının özel bankalarda 3 milyon lirayı çok aşmaması takas yöntemini harekete geçirdi., emlak sitelerinde binlerce konut, otomobil, arsa, tarla, iş yeri takasa çıkmış durumda.Satışa çıkan ve takas kabul edilen mülkler arasında lüks villalar, fabrikalar, tarlalar, çiftlik evleri, hatlı ticari taksi ve taksi durağı da bulunuyor.İstanbul, gayrimenkul ve otomobil takasında öne çıkarken, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Balıkesir gibi çok sayıdaki şehirde de takas ilanları dikkat çekiyor.Emlak platformlarında dikkat çeken ilanlar arasında, 3 milyon TL değerinde taksi durağı, İstanbul Ataşehir’de 13,5 milyon TL’ye 3+1 daire, Pendik’te 4+1 dubleks, Başakşehir’de 9 milyon TL’lik 4+1 daire, konut ve araç takasına açık olarak yer alıyor.Emlak sitelerindeki ilanlardan yapılan belirlemelere göre, Bolu’da 25 milyon TL değerinde tavuk çiftliği, İstanbul’da ev, dükkan, araç takasına açık.Yine Ankara’da 140 milyon TL değerinde fabrika, Akçakale’de 50 milyonluk mısır fabrikası, Konya’da 24 milyon TL’ye 4 katlı mağaza, ana cadde üzeri arsa, daire ve araç takasına açık durumda.