Putin’in tekrar devlet başkanlığına aday olma yolu açıldı

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, anayasa değişikliği uyarınca mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yeniden devlet başkanlığına aday olma hakkı veren yasa tasarısını kabul etti.





Belge Duma milletvekilleri Pavel Kraşeninnikov ve Olga Savastyanova yanı sıra Federasyon Konseyi üyesi Andrey Klişas tarafından sunuldu.





Rusya Federasyonu Anayasası'nın yeni hükümlerinden birine göre, aynı kişinin Rusya Federasyonu Devlet Başkanı olarak görev yapabileceği dönemlerin sayısının sınırlandırılması, önceki devlet başkanlığı dönemleri dikkate alınmadan mevcut devlet başkanı için geçerli olacak. Böylece, bu kural, mevcut devlet başkanına Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı görevini iki dönem daha elinde tutma imkanı verecek.





Yeni anayasal hükümler uyarınca tasarı, aynı zamanda devlet başkanlığı adayları için ek şartlar getiriyor; Rusya Federasyonu vatandaşı olmak, Rusya’da en az 25 yıl sürekli ikamet etmiş olmak, yabancı bir devlet vatandaşlığına veya başka bir ülkede oturma iznine sahip olmamak, 35 yaşından gün almış olmak.





Yabancı vatandaşlığın olmaması şartı, ‘daha önce federal anayasa kanunlarına göre, Rusya'da kabul edilmiş veya bir kısmı kabul edilmiş yabancı devlet vatandaşlığına sahip olan’ Ruslar için geçerli olmayacak.









Belge ayrıca, Rusya Federasyonu Merkez Seçim Komisyonu başkanlığı yapacak kişiye, Rusya vatandaşı olması ve 30 yaşını doldurmuş olması şartı getiriyor.