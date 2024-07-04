Putin: İstanbul'daki 'Ukrayna mutabakatları' hala masada

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genişletilmiş Oturumu'nda (ŞİÖ Plus) konuştu. Putin, Ukrayna'yla müzakere olasılığına ve 2022'de İstanbul'da yapılan görüşmelere bir kez daha değindi.



Rusya'nın barış müzakerelerini 'hiçbir zaman reddetmediğini' savunan ve şimdi de masaya oturmaya hazır olduğunu belirten Putin, Ukrayna'nın müzakerelerden kaçtığını iddia etti.



Sputnik'in aktardığına göre, oturumda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İstanbul'daki görüşmeler için yürüttüğü arabuluculuk faaliyetleri için teşekkür eden Putin, "Bu (İstanbul'da varılan) mutabakatlar hiçbir yere kaybolmadı, Ukrayna müzakere heyetinin başkanı tarafından paraf edildi. Demek oluyor ki Ukrayna'nın tamamen işine geliyordu. Bu mutabakatlar masada duruyor ve bu müzakerelerin devamının temelini teşkil edebilir" ifadelerini kullandı.



29 Mart 2022'de İstanbul’da yapılan müzakereler sonucunda Ukrayna tarafı, Rus tarafına gelecekteki olası yazılı anlaşmanın ilkelerini teslim etmiş, anlaşmaya çok yaklaşılmıştı. Rusya'nın Buça’da katliam yaptığına ilişkin iddialar ortaya çıktıktan sonra görüşmeler kesilmişti. 17 Mayıs’ta Ukrayna tarafı, ülkedeki durumun çok değiştiğini ve Rusya ile müzakereleri askıya aldıklarını duyurmuştu.



