Belarus, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 10'uncu üyesi oldu!

Samanyoluhaber.com - Moskova



Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) Astana'daki zirvesi, Belarus'un birliğe kabulüne ilişkin belgelerin imza töreniyle başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve birliğin diğer başkanları gerekli belgeleri imzaladı.



Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, Belarus'un organizasyona tam katılım için tüm prosedürleri kısa sürede tamamladığını söyledi. Böylece ülke, örgütün tam teşekküllü onuncu üyesi oldu. Hindistan, İran, Kazakistan, Çin, Kırgızistan, Pakistan, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan da benzer statüye sahip.



Şanghay İşbirliği Örgütü 2001 yılında kuruldu



ŞİÖ’nün tüzüğüne göre, örgütün temel hedefleri bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması, terörizm ve aşırıcılıkla mücadele, ekonomik, enerji, bilimsel ve kültürel etkileşimin geliştirilmesi ve yeni, demokratik, adil ve rasyonel bir siyasi ve ekonomik uluslararası düzenin inşasıdır. ŞİÖ’nün öncelikli alanları arasında ulaştırma altyapısının, enerjinin, telekomünikasyonun, petrol ve gazın, tarımın ve su kaynaklarının kullanımının geliştirilmesi yer almaktadır.



Dünya Bankası’nın 2023 yılı verilerine göre, ŞİÖ üyesi ülkelerin küresel GSYİH’deki toplam payı %32,4’tür. Bu payın %26,6’sı Çin ve Hindistan’a aittir. ŞİÖ Genel Sekreteri Zhang Ming’in 2024 yılı verilerine göre, üye devletler dünya nüfusunun %40’ından fazlasını, dünya topraklarının dörtte birini ve küresel GSYİH’nın dörtte birini oluşturmaktadır.



ŞİÖ’nün küresel ekonomideki bu güçlü konumu, üye ülkeler arasındaki işbirliği ve ortak projelerle daha da pekişmektedir. Özellikle enerji, ulaştırma ve ticaret alanlarındaki büyük projeler, ŞİÖ’nün küresel ekonomik dengelerdeki rolünü artırmaktadır.