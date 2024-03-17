Samanyolu Haber /Dünya / Putin kazandı! /17 Mart 2024 23:19

Putin kazandı!

Rusya’da Devlet Başkanlığı seçimleri bu akşam sona erdi. Resmî olmayan ilk açıklamalara göre seçimi Vladimir Putin %87.97 gibi yüksek bir oranla kazandı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA


Saat 23.00 itibariyle Rusya Merkez Seçim Kurulu, sandıkların %63 açıldığını duyururken, resmî olmayan sonuçlara göre Devlet Başkanı Vladimir Putin oyların yüzde 87.97’sini alarak rekor kırdı.

Başkent Moskova’da sandıkların yüzde 70.09’unun açıldığı, Putin’in oyların yüzde 88.8’ini alarak lider olduğu da aktarıldı.

Bu oran, Rusya tarihinde rekor seçim sonucu olarak dikkat çekerken, 2018'deki devlet başkanlığı seçimlerinde Putin oyların yüzde 76.69’unu almıştı.

Yeni bölgeler Putin dedi

Referandum sonucu Rusya topraklarına dahil edilen yeni bölgelerde de seçimler yapıldı. 

Rusya Merkez Seçim Komisyonu tarafından açıklanan ilk verilere göre, Rusya’ya dahil edilen yeni bölgelerde oy pusulalarının yüzde 100'ünün açılmasının ardından Vladimir Putin’in Lugans’ta oyların yüzde 94.12'sine ulaştığı bildirildi.

Donetsk’te ise oyların yüzde 95.23’ü Putin’e gitti. Zaporojya’da yüzde 92.25 ve Herson bölgesinde ise yüzde 88.12'sini Putin aldı. 

2014’te referandum sonrası Rusya’nın parçası haline gelen Kırım’da ise Putin’in yüzde 93.27 ile açık farkla önde götürdüğü bildirilirken, Sivastopol’da ise oyların yüzde 90,9’una sahip olduğu aktarıldı.

Rusya’da Putin'in zaferini ilk kutlayan isim Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Birleşik Parti Genel Başkanı Dmitriy Medvedev oldu. Bağımsız olarak adaylığını koyan Vladimir Putin'i başkanlık seçimlerindeki zaferinden dolayı kutladı.

Katılım rekor kırdı: %74

Rusya Merkez Seçim Komisyonu, devlet başkanlığı seçimlerinde seçmen katılımının yüzde 74'ü geçtiğini açıkladı.

Rusya Merkezi Seçim Komisyonu, seçmenlerin 3'te 2'sinden fazlasının oyunu kullandığını açıkladı. Merkezi Seçim Komisyonu, saat 16:04 itibarıyla devlet başkanlığı seçiminde katılım oranının yüzde 70'i aştığını bildirmişti.
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