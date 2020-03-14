Putin, kendisine 2036'ya kadar 'Evet' dedi

Euronews Türkçe'nin haberine göre, Putin 2024'te gerçekleştirilecek devlet başkanlığı seçimlerinde yeniden aday olmasına imkan veren, siyasi sistemi değiştiren anayasa değişikliği tasarısını onayladı.







Böylece Putin'in 2036'ya kadar başkanlık koltuğunda kalmasının önü açıldı. Rusya Devlet Yasal Bilgi Sistemi’nde yayımlanan Putin’in imzaladığı tasarı onay için Anayasa Mahkemesi'ne gönderilecek.





Rus Yüksek Mahkemesi değişiklikleri onaylarsa, Putin, 22 Nisan’da tasarıyla ilgili referandum yapılması için halk oylaması kararını imzalayacak.Referandumda yüzde 50 oy oranına ulaşılırsa, değişiklik yürürlüğe girecek.





Tasarı, Rusya’nın kurucu milletleri statüsünde, federal bölgelerin konumunda, bakanlar kurulunun üyeleri ve farklı seviyelerde devlet yetkililerinin statüsünde, parlamentonun yetkisinde, Rus dilinin kullanımında köklü değişiklikler öngörüyor.





Tasarının kabul edilmesiyle Putin’in tekrar iki dönem üst üste devlet başkanı seçilmesine imkan sağlanacak.



